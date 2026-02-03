Ochranári upozorňujú na ďalšiu „slayádu“, štát chce zjednodušiť prevod štátnych zjazdoviek v národných parkoch

„Štát vlastní v národných parkoch rozsiahle pozemky pod zjazdovkami, v rámci zonácie chce na nich znížiť stupeň ochrany. Tento krok je obhajovaný ako „zreálnenie ochrany prírody“, no otvára dvere pre zneužitie, napríklad pre zámenu pozemkov bez adekvátnej kompenzácie pre štát,“ upozornila iniciatíva.
Ako ďalej spresnila iniciatíva, štát dnes vlastní pozemky pod zjazdovkami v lukratívnych strediskách, ako napríklad Štrbské pleso, Tatranská Lomnica, Zverovka-Spálená či Jasná-Chopok. V Tatranskom národnom parku (TANAP) je tak približne 60 percent zjazdoviek práve na pozemkoch štátu a predstavujú plochu viac ako 115 hektárov z celkovo 199 hektárov. „Na Chopku štát vlastní zhruba 30 percent zjazdoviek, niečo vyše 53 hektárov. Ak by sme rátali s cenou pozemkov vo výške 10– až 20-ročného nájmu, ktoré za zjazdovky dnes dostáva štát, tieto pozemky by mali hodnotu 8,7 až 17,5 milióna eur. Vďaka plánovanému zníženiu stupňa ochrany zjazdoviek hrozí, že štát o tieto pozemky príde, a to dokonca bez toho, aby za ne dostal peniaze,“ upozorňuje My sme les s tým, že navyše by v takomto prípade štát stratil aj príjmy z nájmu. Iniciatíva podotkla, že len TANAP za nájom zjazdoviek inkasuje ročne približne 600-tisíc eur.Čítajte viac „Slayáda“ za 12 miliónov eur. Skrachovaný outlet vo Voderadoch kúpil Laca za 5 miliónov eur a predal za 17, tvrdí Remišová
Aktivisti upozornili, že pripravované zníženie stupňa ochrany zjednoduší prevod lukratívnych štátnych pozemkov v TANAP-e aj v Národnom parku Nízke Tatry (NAPANT). Dnes zákon o ochrane prírody zakazuje prevod štátnych pozemkov v treťom a vyššom stupni ochrany na iné subjekty. V rámci pripravovanej zonácie však navrhli správy týchto parkov zníženie stupňa ochrany všetkých, aj štátom vlastnených zjazdoviek, ktoré sú dnes všetky minimálne v treťom ochrannom stupni. Znížením ochrany sa tak na ne prestane vzťahovať zákaz prevodu pozemkov. Stále by síce platili obmedzenia prevodu pozemkov vyplývajúce zo zákona o lesoch, tie sú však podľa iniciatívy My sme les menej prísne. „Na prevod by napríklad už nebol potrebný súhlas ministerstva životného prostredia. Nielenže by sa znížila ochrana prírody v lyžiarskych strediskách, ale štát by mohol prísť o pozemky v hodnote miliónov eur a aj o budúce príjmy z ich prenájmu,“ upozornili aktivisti.Čítajte viac Zlatá baňa v Tatrách: Na jednom parkovisku sa dá na poplatkoch vybrať aj milión eur. Taraba chce všetky pozemky presunúť pod štát
Iniciatíva pripomenula, že najväčší prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk v Tatrách sa dlhodobo snaží získať pozemky pod zjazdovkami vo Vysokých aj Nízkych Tatrách, pričom v roku 2008 navrhli aj zámenu pozemkov mimo lyžiarskych stredísk za tie pod zjazdovkami. „Lesné pozemky mimo lyžiarskych stredísk pritom boli paradoxne ohodnotené vyššou cenou ako zjazdovky, štát by teda z podobnej zámeny nemusel získať žiadne peniaze,“ podotkla iniciatíva a pripomenula, že túto ponuku envirorezort vtedy odmietol a rovnaký scenár sa zopakoval aj v roku 2013. „Vôbec by ma pri tejto vláde a ľuďoch vo vedení národných parkov neprekvapilo, ak by v krátkom slede po zonácii nasledovali zámeny štátnych pozemkov pod zjazdovkami. Dnes je ešte možnosť to zastaviť,” vyhlásil bývalý riaditeľ Národného parku Nízke Tatry Marek Kuchta.Čítajte viac Čo znamená „slayáda“? Slangové slovíčko spustilo rozruch okolo štátneho nákupu vo Voderadoch
Kuchta súčasne odmieta obhajovanie zníženia stupňa ochrany ako „zreálnenie ochrany prírody“ „Túto argumentáciu považujem za scestnú. Pod tzv. zreálnením ochrany si môžete vďaka zníženému stupňu ochrany predstaviť možnosť použitia chémie, osvetlenia či terénnych úprav na zjazdovkách bez nutnosti schválenia. A k tomu možnosť štátne pozemky v národnom parku získať zámenou bez súhlasu ministra životného prostredia,” zdôraznil Kuchta. Nepravdivé sú podľa neho aj tvrdenia, že nebude možné zlepšovať služby, ak zjazdovky zostanú v treťom stupni ochrany. Dôkazom sú podľa neho mnohé modernizácie lyžiarskej infraštruktúry. Iniciatíva My sme les tak stojí za tým, že by štát nemal na svojich pozemkoch v národných parkoch znižovať stupeň ochrany. „Očakávame, že sa minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) jasne zaručí za to, že štátne pozemky pod zjazdovkami zostanú v treťom stupni ochrany, respektíve jemu zodpovedajúcej pripravovanej zóne C, nebude sa znižovať ich ochrana a nezvýši sa riziko ich prevodu na iné subjekty,“ uzavrela občianska iniciatíva.