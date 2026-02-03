Monika Kolejáková zložila v utorok poslanecký sľub

Sľub je v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.
Šmilňák sa mandátu vzdal po jeho decembrovej dopravnej nehode, pri ktorej mu v dychu zistili alkohol. Minulý týždeň vystúpil aj v pléne NR SR. Ospravedlnil sa za svoje zlyhanie.Čítajte viac Personálne zmeny v KDH: Šmilňák, ktorý nafúkal za volantom sa lúči s parlamentom. Kto ho nahradí?