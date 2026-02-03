Pravda Správy Domáce Monika Kolejáková zložila v utorok poslanecký sľub

V utorok počas 46. schôdze Národnej rady (NR) SR zložila poslanecký sľub nová poslankyňa Monika Kolejáková. Do parlamentu nastúpila za Martina Šmilňáka. Pôsobiť bude v opozičnom klube KDH.

03.02.2026 11:53
Sľub je v znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ Poslanec ho potvrdzuje slovom „sľubujem“ a podpisom.

Šmilňák sa mandátu vzdal po jeho decembrovej dopravnej nehode, pri ktorej mu v dychu zistili alkohol. Minulý týždeň vystúpil aj v pléne NR SR. Ospravedlnil sa za svoje zlyhanie.

