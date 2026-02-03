Pravda Správy Domáce Návrhy na odvolanie ministrov majú poslanci prerokovať v stredu večer

Návrhy na odvolanie ministrov majú poslanci prerokovať v stredu večer

O opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov, ako aj o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde majú poslanci Národnej rady (NR) SR rokovať v stredu (4. 2.) po hlasovaní, ktoré bude o 17.00 h. Rozhodol o tom parlament na návrh koaličných poslaneckých klubov. O siedmich návrhoch na odvolanie ministrov a jednom návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde majú rokovať v spoločnej zlúčenej rozprave.

03.02.2026 11:45
debata (6)
Kolíková aj o odvolávaní ministrov či Lajčákovi
Video
Poslankyňa za SaS Mária Kolíková o aktuálnych politických témach. / Zdroj: ta3

Opozícia žiada odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer), ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS), ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ministra zdravotníctva Kamila Šaška (obaja Hlas), ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), ako aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru). Tieto návrhy boli podané už dávnejšie a opakovane sa presúvalo ich rokovanie zo schôdze na schôdzu. Návrh na odvolanie ministra vnútra podala opozícia napríklad v decembri 2024.Pred rokom prišiel aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.

Fico o aktuálnych témach aj rezignácii Lajčáka
Video
Exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák končí vo funkcii poradcu predsedu vlády SR. Premiér Robert Fico (Smer) prijal jeho rezignáciu. „Už dávno som nevidel toľko pokrytectva," povedal Fico na adresu Lajčáka. Ten sa rozhodol vzdať funkcie poradcu pre svoju komunikáciu s americkým sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. / Zdroj: FB Roberta Fica

Opozícia tiež žiadala, aby rozprava nebola zlúčená. Poslankyňa Zora Jaurová (PS) podala v pléne pozmeňujúci návrh, aby sa o jednotlivých návrhoch na odvolanie ministrov rokovalo samostatne. Parlament ho však nepodporil.

Poslanci si tiež schválili zmeny v rokovaní na aktuálnej schôdzi. Od utorka budú namiesto do 19.00 h rokovať do 20.00 h, obedná prestávka sa skráti na hodinu, a to od 13.00 h do 14.00 h. V piatky sa bude rokovať štandardne do 16.00 h bez hlasovania a bez obednej prestávky.

Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #vyslovenie nedôvery #vyslovenie nedôvery vláde
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"