Návrhy na odvolanie ministrov majú poslanci prerokovať v stredu večer

Opozícia žiada odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer), ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS), ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ministra zdravotníctva Kamila Šaška (obaja Hlas), ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý), ako aj ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru). Tieto návrhy boli podané už dávnejšie a opakovane sa presúvalo ich rokovanie zo schôdze na schôdzu. Návrh na odvolanie ministra vnútra podala opozícia napríklad v decembri 2024.Pred rokom prišiel aj návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde.
Opozícia tiež žiadala, aby rozprava nebola zlúčená. Poslankyňa Zora Jaurová (PS) podala v pléne pozmeňujúci návrh, aby sa o jednotlivých návrhoch na odvolanie ministrov rokovalo samostatne. Parlament ho však nepodporil.
Poslanci si tiež schválili zmeny v rokovaní na aktuálnej schôdzi. Od utorka budú namiesto do 19.00 h rokovať do 20.00 h, obedná prestávka sa skráti na hodinu, a to od 13.00 h do 14.00 h. V piatky sa bude rokovať štandardne do 16.00 h bez hlasovania a bez obednej prestávky.