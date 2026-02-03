Suchobov obhajca v kauze Mýtnik trvá na jeho nevine, poukázal na problematické konanie svedka

„Orgány činné v trestnom konaní v rámci vyšetrovania obstarali znalecký posudok od Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, tento je však nezákonný,“ vyhlásil Bouška s tým, že ministerstvo spravodlivosti za tento posudok uložilo ústavu pokutu. Na druhej strane, posudok znalcov zo Slovenskej technickej univerzity, ktorý predložila obhajoba, podľa Boušku dokazuje, že informačné systémy boli dodané za cenu, ktorá bola nižšia ako obvyklá trhová cena. „O takmer 500-tisíc eur,“ zdôraznil advokát. Zároveň pripomenul, že proti neprávoplatnému odsúdeniu jeho klienta podali odvolanie. „Dožadujeme sa výroku: oslobodenie spod obžaloby,“ uviedol.
Obhajca zároveň poukázal na prípad kľúčového svedka v prípade, a to bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho. V jeho prípade totiž prokurátor rozhodol o podmienečnom zastavení trestného stíhania so skúšobnou lehotou piatich rokov. „A zároveň mu uložil povinnosť podieľať sa na objasňovaní kauzy Mýtnik,“ vysvetlil Bouška. Upozornil však na to, že Imrecze v trestnej veci Suchobu pred súdom odmietol vypovedať. „Porušil povinnosť, ktorá mu bola uložená podmienečným zastavením trestného stíhania,“ skonštatoval advokát s tým, že prokurátor napriek tomu voči Imreczemu nekoná. „Týmto vyzývam pána prokurátora, aby v zmysle príslušných ustanovení s ohľadom na postoj pána Františka Imreczeho k jemu uloženej povinnosti konal,“ dodal Bouška.Čítajte viac Brhel starší hovoril pred sudcom o fraške, jeho advokát o zaujatosti senátu
Bouška už začiatkom januára informoval, že podal odvolanie voči rozsudku, ktorým Špecializovaný trestný súd uložil Michalovi Suchobovi v októbri 2025 peňažný trest 500-tisíc eur. Súd podnikateľovi v rámci prvostupňového rozsudku uložil aj trest prepadnutia veci, konkrétne finančnej čiastky 400-tisíc eur. Suchobu uznali v rámci kauzy Mýtnik za vinného z machinácií pri verejnom obstarávaní a porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Spod obžaloby z legalizácie výnosov z trestnej činnosti ho súd oslobodil.
„Skutkov, ktoré sú mi kladené za vinu v kauze Mýtnik, som sa nedopustil. Rozsudok vynesený Špecializovaným trestným súdom je právne neudržateľný, postavený na domnienkach a v mnohých záveroch vecne chybný. Prijatím takéhoto rozsudku by som napľul na prácu všetkých, ktorí spolupracovali na systémoch, ktoré štátu priniesli do dnešných dní viac ako 10 miliárd eur. Takýto rozsudok nemá nič spoločné s právom, o spravodlivosti ani nehovoriac,“ vyhlásil v tejto súvislosti v januári Suchoba. Od Najvyššieho súdu SR, ktorý sa bude jeho odvolaním zaoberať, požaduje, aby prvostupňový verdikt zrušil a oslobodil ho spod obžaloby, prípadne, aby vec vrátil súdu prvého stupňa na nové prejednanie a rozhodnutie.
Kauza Mýtnik sa týka korupcie pri dodávaní IT systémov na Finančnú správu SR. Suchoba v tejto súvislosti zdôrazňuje, že štátu dodal funkčné, dodnes využívané nástroje, ktorými štát dramaticky zvýšil efektivitu výberu daní a boj proti daňovým podvodom. „Znalecký posudok znaleckého ústavu Slovenskej technickej univerzity dokazuje, že práve naše systémy mali prínos pre štát v miliardách eur,“ zdôraznil podnikateľ. Prokurátor podľa neho v rámci súdneho procesu nevyčíslil ani nepreukázal žiadnu škodu. „Dodali sme štátu systémy o 500-tisíc eur lacnejšie, ako je obvyklá trhová cena, tieto systémy zarobili štátu vyše 10 miliárd eur a odmenou je, že z nás ten istý štát urobil zločincov,“ skonštatoval v januári Suchoba.
Podnikateľ už v máji 2024 dostal za prečin podplácania peňažný trest 90-tisíc eur. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vtedy schválil dohodu o vine a treste medzi obvineným a prokurátorom. Skutok sa týkal odovzdania čiastky 70-tisíc eur bývalému šéfovi daňových kriminalistov Ľudovítovi Makóovi.