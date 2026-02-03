Zabudnutá vražda v erotickom salóne Dallas je opäť na súde. Obžalobe čelí bos ukrajinskej mafie na Slovensku

Obžalovaný súdu doručil dokument, ktorým dal súhlas na pojednávanie bez jeho prítomnosti. Jeho obhajca po zmene senátu nesúhlasil s pokračovaním predchádzajúceho hlavného pojednávania, a tak súd začal pojednávať odznova.
Obžalobu v prípade vraždy Žilineka považuje obhajca za nedôvodnú, orgány činné v trestnom konaní ju podľa neho vyfarbrikovali len preto, aby Volodymira Y. cez tzv. otočky vo dverách Ústavu na výkon väzby udržali vo väzbe pre iné trestné veci. Okrem toho je podľa neho nepochybné, že smrť Žilineka bola dôsledkom nutnej obrany. V prípade vydierania podnikateľa zo Záhoria bol skutok podľa obhajcu premlčaný už pri vznesení obvinenia, ku ktorému došlo po viac ako desiatich rokoch. Súd dnes čítal výpovede svedkov z predchádzajúceho hlavného pojednávania a z prípravného konania. Išlo o výpovede ľudí, ktorí sa v čase streľby v Dallase 2. februára 1999 nachádzali priamo na mieste udalosti, prípadne so zavraždeným Žilinekom podnikali alebo sa s ním poznali. Z výpovedí vyplynulo, že v osudný deň si do podniku prišli po rusky hovoriaci muži pýtať väčšiu sumu peňazí, no došlo k prestrelke, ktorú Žilinek neprežil a niektorí ďalší aktéri boli zranení.
Okresný súd v Trnave otvoril hlavné pojednávanie v tejto veci pôvodne v apríli 2013. Volodymyra Y. vyhostili zo Slovenska v septembri 2013 po náleze Ústavného súdu SR, ktorý sa týkal sťažnosti voči dĺžke väzby. Ukrajinec strávil vo väzbe na Slovensku viac ako desať rokov. Európsky súd pre ľudské práva mu priznal náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 26-tisíc eur.
Portál Čas.sk v roku 2017 informoval, že Volodymyra Y. zatkla ukrajinská polícia a navrhla jeho väzobné stíhanie pre účasť na pašovaní drog, zbraní a munície na Ukrajinu. Na Slovensku čelí obžalobám z viacerých vrážd, médiami bol označovaný za bosa ukrajinskej mafie na Slovensku.