Prekvapenie v parlamente. Na rokovanie zaradili návrh PS o uznesení k obetiam Epsteina. Podporila ho i časť poslancov SNS

Procedurálny návrh prešiel v parlamente hlasmi 75 poslancov, okrem opozičných klubov zaradenie nového bodu podporila časť klubu SNS aj poslanci Miroslav Radačovský a Ján Ferenčák.
Pred Generálnou prokuratúrou poslankyňa Zuzana Mesterová vyhlásila, že ľudia, ktorí nám vládnu, sú úplne odtrhnutí od reality. Kritizovala, že vládni predstavitelia okrem toho, že ignorujú reálne problémy ľudí, tak nepohli ani prstom, keď videli, že cez Slovensko vedie sieť pedofila Jeffreyho Epsteina.
„Nielenže pre tie obete nič neurobili, ale oni sa tvária, že im je ešte ublížené. Miroslav Lajčák tu vyplakáva, že on za to nesie politickú cenu a premiér Robert Fico (Smer) sa tvári, že sa nič nestalo a Lajčákovi ďakuje za jeho prácu diplomata. Toto je výsmech do tváre všetkých obetí týchto ohavných trestných činov. Toto nie je žiadna vláda, ktorá koná v prospech ľudí, toto sú ľudia odtrhnutí od reality, ktorí žijú vo vlastnom svete zločinu, oligarchov a bohatstva,“ povedala poslankyňa a zdôraznila, že PS bude vždy stáť na strane obetí a nikdy si nebude zastávať ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť.
Poslankyňa Beáta Jurík priblížila, že v strane analyzovali dokumenty zverejnené americkým ministerstvom spravodlivosti. Chceli zistiť, či sa v nich nachádzajú zmienky o Slovensku. „Poviem vám, je to niečo nechutné. Nechutný obchod s ľuďmi, nechutný obchod s deťmi,“ povedala poslankyňa s tým, že prepojenia ukazujú, že to už nie je len o tom, že si Lajčák písal o tom, že sa mu páčia dievčatá alebo o masážach. Podľa Jurík je to niečo, čo by sa malo vyšetriť. To, že sexuálny predátor navštívil aj Slovensko dokazujú zase letové záznamy, fotky jeho lietadla či účty, keď míňal peniaze v Bratislave a Prešove. „Robil tiež prevody na neznáme slovenské účty a dokonca daroval svoju motorku slovenskému občanovi. To je niečo čo považujem osobne za jeden z najhorších dôkazov, sú tam desiatky, stovky správ o potenciálnych slovenských obetiach. Preto sme sa rozhodli konať a podávame trestné oznámene na Generálnu prokuratúru SR na neznámeho páchateľa,“ vyhlásila Jurík. Spravodlivosti by mali tak podľa poslankyni čeliť aj ďalšie osoby a obete by sa mali spravodlivosti zase dočkať.Čítajte viac Miroslav Lajčák reaguje na zverejnené spisy. Opísal, o čom sa s Epsteinom rozprával
Poslankyňa Zuzana Števulová upozornila, že konverzácia s Lajčákom môže byť len vrcholom ľadovca. Ako doplnila, v prípade, že má Lajčák bezpečnostnú previerku, žiada, aby mu ju zrušili. Zdôraznila, že obchodovanie s ľuďmi je jedným z najťažších zločinov. „Chceme vyzvať všetky potenciálne ženy a dievčatá, ktoré sa môžu v súvislosti s Epsteinom cítiť obeťami, aby prehovorili. Dnes je ten čas, keď môžu vystúpiť a prísť za orgánmi činnými v trestnom konaní či organizáciami, ktoré poskytujú pomoc obetiam sexuálneho zneužívania, a povedať o tom. Takýmto spôsobom môžeme dostať pred spravodlivosť ľudí, ktorí sa na tom mohli podieľať na Slovensku,“ uzavrela Števulová a vyzvala aj všetkých ostatných, aby prehovorili v prípade, že majú v tejto súvislosti vedomosť o trestnej činnosti na Slovensku.Čítajte viac Lajčák mu písal o cigare s Lavrovom i Ficovi. Expert z USA: Epsteinov prípad je viac než len politický škandál