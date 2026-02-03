Fico zavítal na generálnu prokuratúru, stretol sa so Žilinkom. Dôvod stretnutia ostáva neznámy

O stretnutí informoval portál denníka Postoj. Vzťah medzi premiérom a generálnym prokurátorom je napätý už dlhšie. Obaja sa v posledných mesiacoch dostali do viacerých sporov, pričom si prostredníctvom médií adresovali ostré kritické odkazy.
Konflikty eskalovali najmä po tom, keď Žilinka v decembri odvolal žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha, ktorý na rokovaní parlamentného výboru tvrdil, že na neho bol vyvíjaný tlak ohľadom trestných vecí týkajúcich sa ľudí blízkych Ficovi. Generálny prokurátor tieto obvinenia odmietol.Čítajte viac Poslancom poslal listy o údajných zásahoch Žilinku do prípadov Gedru a Ficovho švagra. Prokurátori žiadajú Baloghov koniec, ten reagoval
Vo svojom statuse na Medzinárodný deň boja proti korupcii Žilinka oznámil, že v roku 2026 plánuje zhodnotiť zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní „vo všetkých trestných veciach korupcie, ktoré prešli po zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry do pôsobnosti krajských prokuratúr“.
Zo statusu však nebolo jasné, ktoré konkrétne prípady mal na mysli, neskôr doplnil, že sa týkajú „všetkých páchateľov vrátane slovenských verejných činiteľov“.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka začiatkom októbra minulého roka odmietol spochybňovanie činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Odkázal to premiérovi Ficovi po jeho príhovore na sobotňajšom sneme, kde hovoril o selektívnej činnosti OČTK.Čítajte viac Žilinka odmieta spochybňovanie OČTK zo strany premiéra
Žilinka vtedy uviedol, že pre OČTK je a bude jediným imperatívom výlučne zákon, nie želania politikov. Vyjadril aj nesúhlas s opakovanými atakmi na jeho osobu, a tým aj na orgány prokuratúry, ktoré sú založené na manipulácii.
Viacerí analytici poukazujú na to, že zásadné zmeny v konaní generálneho prokurátora prišli v súvislosti s neúspešným schválením doživotnej renty pre Žilinku, ktorú minulý rok prezident Peter Pellegrini vetoval a parlament jeho veto nezlomili. Odvtedy je podľa niektorých pozorovateľov jeho postoj k vládnej koalícii kritickejší.Čítajte viac Žilinka ide do boja so Šaškom: na súd podal 32 žalôb pre tender na záchranky. Opozícia žiada hlavu ministra