Pellegrini prijal nového ruského veľvyslanca. Andrejevovi hrozili susedia vyhostením

Poverovacie listiny mu odovzdali mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Ruskej federácie v SR Sergej Andrejev a Izraelského štátu v SR Jacob Yanovsky.
Ako avizovali, prezident SR sa v utorok popoludní stretne na Bratislavskom hrade aj s vedúcimi diplomatických misií akreditovaných v SR v rámci novoročného prijatia.
Andrejev pôsobil viac ako desať rokov na pozícii veľvyslanca v Poľsku. Keď vlani v júni usporiadal vo Varšave svoju poslednú recepciu pri príležitosti Dňa Ruska uviedol, že nečakal, že tam bude pôsobiť tak dlho (v zaužívanej diplomatickej praxi veľvyslanci vykonávajú svoju funkciu spravidla najviac päť-šesť rokov – pozn. red.).
„Počas tohto obdobia sa naše vzťahy pre kroky poľskej strany ocitli takmer na pokraji zmrazenia. V takýchto podmienkach nemožno hovoriť o plodnej diplomatickej práci v jej tradičnom zmysle," citovala ho v polovici júna webová stránka ruskej ambasády.
Vzťahy medzi Moskvou a Varšavou sa zhoršili v roku, keď Andrejev nastúpil na post veľvyslanca v Poľsku, teda v roku 2014. V spomínanom roku Rusko anektovala ukrajinský Krym, takže v auguste Andrejev zavítal do už nehostinného prostredia.
Najväčšie ochladenie vzťahov však nastalo po februári 2022, keď Putinova armáda v plnom rozsahu vtrhla na Ukrajinu. Andrejev zažil jednu z ostrých poľských reakcií doslova na vlastnej koži. Udialo sa to 9. mája 2022, keď si Rusi pripomínajú víťazstvo vo Veľkej vlasteneckej vojne.
Andrejev sa vtedy vybral položiť veniec na najväčší cintorín padlých červenoarmejcov na poľskom území. Nachádza sa vo Varšave, tvorí ho bezmála 22-tisíc hrobov sovietskych vojakov. Na ambasádora si počkali protivojnoví aktivisti, medzi ktorými boli aj utečenky, respektíve manželky ukrajinských vojakov. Obliali ho červenou tekutinou. Farbou, ktorá ilustrovala krv preliatu na Ukrajine.
Jeden poľský reportér sa opýtal Andrejeva, ako sa cíti s krvou Ukrajincov na sebe. „Je na mne sirup," reagoval. Nasledovala poznámka, že sirup symbolizuje krv. Ruský diplomat odpovedal, že je to inscenovanie podobné ako v Buči. Narážal na krvavé udalosti v ukrajinskom meste v marci 2022. Kým v Kyjeve hovorili o masakre na civilistoch spáchanej ruskými vojakmi, naopak, v Moskve tvrdili, že Ukrajinci rozložili mŕtvoly na uliciach.Čítajte viac Putin posiela na Slovensko nového veľvyslanca. V Poľsku, kde ho obliali sirupom, mu pohrozili vyhostením
Andrejev čelil v Poľsku viacerým ruským aféram. Jedna sa týkala ruských rakiet zacielených proti Ukrajine 24. marca 2024, ktoré na 39 sekúnd narušili poľský vzdušný priestor. Andrejeva si predvolali na ministerstvo zahraničných vecí. Žiadosť ignoroval. Ruská ambasáda oznámila, že Andrejev sa od 26. marca do 4. apríla nebude nachádzať vo Varšave.
Na jeseň 2024 dokonca zaznela špekulácia, že Poľsko by mohlo prikázať Andrejevovi, aby sa vrátil sa do Moskvy. Súviselo to s tvrdením poľských bezpečnostných zložiek, ktoré uviedli, že jeden zadržaný muž sa im priznal z prípravy diverzných akcií. Išlo o Ukrajinca, ktorý podľa Poliakov konal na pokyn ruských tajných služieb, čo v Moskve jednoznačne popreli. Zatknutý sa údajne chystal spôsobiť požiar v blízkosti továrne na farby a laky vo Vroclave.
Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vtedy pripustil možnosť, že Andrejev bude musieť odísť preč: „Ak by sme vyhostili veľvyslanca, Rusi by urobili to isté. Zatiaľ k tomu nedošlo, ale ak budú sabotáže pokračovať, nedá sa to vylúčiť."
Vlastnými výrokmi Andrejev nahneval Poliakov, keď vyhlásil, že nesú časť viny za vypuknutie druhej svetovej vojny, pretože podľa jeho názoru otáľali pred rokom 1939 s vytvorením protihitlerovskej koalície. Varšava proti tomu dôrazne protestovala. Veľvyslanec potom zaradil spiatočku, keď povedal, že jeho slová boli chybne interpretované.
Andrejev nahradí na Slovensku 69-ročného Igora Bratčikova, ktorý vykonával funkciu ruského veľvyslanca od októbra 2020. Jeho nástupca má skúsenosti na pozícii ambasádora nielen z Poľska.
Andrejev vyštudoval medzinárodné vzťahy na univerzite v Moskve. Ovláda niekoľko jazykov: angličtinu, portugalčinu, nórčinu, francúzštinu a poľštinu.
Od skončenia vysokej školy až doteraz nepretržite pracuje ako diplomat. Jeho prvou misiou v zahraničí bol od roku 1980 Mozambik. Funkciu veľvyslanca zastával v v Angole, Nórsku a v Poľsku.