Huliak mení vedenie už po štvrtý raz za necelý rok. Minister po audite odvolal šéfku fondu

Odvolanie potvrdili denníku SME dva zdroje z prostredia fondu. Ministerstvo sa k dôvodom výmeny bližšie nevyjadrilo, v stanovisku iba uviedlo, že Luhová bola vo funkcii dočasne. „Bola odvolaná a novou predsedníčkou Správnej rady fondu sa stala Mária Nepšinská,“ uviedol hovorca ministerstva Patrik Velšic.
Viac detailov neposkytol ani samotný fond. Ide pritom už o štvrtú personálnu výmenu na tomto poste od nástupu Huliaka do funkcie ministra v marci minulého roka.
Denník SME už v novembri upozornil na pochybnosti sprevádzajúce vyhlásenie prvej výzvy fondu, a to ešte pred nástupom Luhovej. Objavili sa aj podozrenia z korupcie, ktoré však minister odmietal. „Nemám absolútne žiadne indície, že by tam došlo k nejakému korupčnému zlyhaniu,“ vyhlásil začiatkom decembra.
Prvým predsedom správnej rady fondu bol Michal Valent, ktorý nastúpil vo februári, ešte za ministra Dušana Keketiho (SNS). Po marcovej výmene na ministerskom poste ho nahradil samotný Huliak – krok, ktorým premiér Robert Fico (Smer) riešil prvú vážnejšiu koaličnú krízu.
Už koncom marca dosadil Huliak do čela fondu Milana Ovseníka, šéfa Únie vlastníkov neštátnych lesov. S bývalým starostom Očovej Huliakom ho spájalo poľovníctvo. Ovseník však vo funkcii zotrval len necelé dva mesiace.
Nasledoval Ján Dováľ, bývalý člen združenia Slovenskí branci, ktorý pôsobil aj v organizácii Brat za brata. Jej šéf Matúš Alex sa v minulosti objavoval po boku Huliaka. Dováľ skončil začiatkom októbra, keď ho vystriedala práve Zuzana Luhová.
„Vždy sa našli nejaké výhrady. Pán Ovseník vraj bol len striktný, presadzoval svoje vízie,“ uviedol Huliak. V prípade Dováľa spomenul aj incident z predvolebného obdobia v roku 2023. „Boli tam nejaké osobnostné záležitosti aj ohľadom toho, že on vlastne vtedy na Pročka zaútočil vajcom,“ dodal minister s odkazom na incident s opozičným poslancom Jozefom Pročkom z Hnutia Slovensko.
Ako fond funguje
Fond na podporu cestovného ruchu má za cieľ podporovať menšie projekty zamerané na rozvoj turizmu naprieč Slovenskom. O dotácie môžu žiadať mestá, obce, firmy aj občianske združenia. Na rezorte zároveň funguje aj samostatný fond zameraný na podporu športu.
Minister má priamy vplyv len na predsedu správnej rady, ktorá má spolu deväť členov. Tí zastupujú združenia cestovného ruchu, samosprávy a ministerstvo, ktoré v rade reprezentuje okrem predsedu aj bývalý poslanec SNS Rastislav Šepták. O pridelení podpory rada rozhoduje hlasovaním.
V rámci prvej výzvy fond evidoval 884 žiadostí, podmienky splnilo 707 z nich. Finálnu podporu získalo 75 projektov, pričom maximálna výška jednej dotácie bola 500-tisíc eur.