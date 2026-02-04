Správne predbiehanie sypačov neovláda každý. Viete, akým chybám sa vyhnúť?

Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) zdôrazňuje, že zimná sezóna kladie na premávku zvýšené nároky, pričom bezpečný pohyb v teréne si vyžaduje spoluprácu všetkých účastníkov. Vyzýva preto k väčšej pozornosti a rešpektovaniu svetelnej signalizácie vozidiel zimnej údržby.
Počas mrazivých mesiacov zabezpečuje BBRSC údržbu ciest v Banskobystrickom kraji v celkovej dĺžke 3 033 kilometrov. Pripomína, že cieľom je zmierňovať dôsledky nepriaznivého počasia na zjazdnosť a tým prispievať k plynulej a bezpečnej doprave. Práce zahŕňajú najmä pluhovanie snehu a posyp vozoviek soľou alebo inertným materiálom (štrkodrvou) – v závislosti od konkrétnej lokality.
Pluhovanie však pri malej vrstve snehu nie je efektívne ani bezpečné, keďže konštrukcia pluhu neumožňuje jeho zachytenie a odhrnutie bez priameho kontaktu s vozovkou – viedlo by to k poškodeniu povrchu a vzniku nebezpečnej poľadovice. Preto sa v týchto prípadoch využíva, ako preventívne ošetrenie komunikácií, najmä chemický posyp.
Dôležitá signalizácia
Samozrejme, sypače v teréne sú v zimnom období nevyhnutnosťou – zvlášť počas hustého sneženia či poľadovice. Niektorí šoféri však pri stretnutí s nimi neraz šomrú – chýba im trpezlivosť. Majú pocit, že tieto veľké vozidlá ich zdržujú, lebo idú pomerne pomaly.
Banskobystrickí cestári reagujú, že pre efektívne pluhovanie a posyp je to nevyhnutné. Zároveň objasnili, že pri samotnom výkone zimnej údržby sa sypače pohybujú nižšou rýchlosťou – približne 30 až 50 kilometrov za hodinu. Práve v takýchto situáciách zohráva dôležitú úlohu svetelná signalizácia, ktorá vodičov včas informuje o ďalšom postupe a možných rizikách.
„Naším zámerom je, aby sa všetci dostali do cieľa bezpečne aj v náročných zimných podmienkach. Svetelná signalizácia na sypačoch nie je obmedzením, ale pomôckou, ktorá chráni šoférov aj našich zamestnancov pri práci,“ podčiarkol predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan. „Prosíme vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie týchto signálov,“ doplnil.Čítajte aj Zmena plánov na poslednú chvíľu ho vyšla draho. Čitateľ prišiel o peniaze aj cestu vlakom
A čo v tejto súvislosti jednotlivé znaky predstavujú? „Ak je na zadnej časti sypača zapnutý svetelný kríž, znamená to zákaz predbiehania,“ vysvetľujú cestári. Zároveň upozorňujú, že vozidlo zimnej údržby sa môže pohybovať čiastočne aj v protismere, posýpať celú šírku cesty alebo sa približovať k neprehľadnému úseku. „Vzhľadom na jeho šírku, ktorá spolu s radlicou dosahuje až tri metre, je v tomto prípade najbezpečnejším riešením zotrvať za sypačom a počkať na zmenu signalizácie,“ prízvukujú.
V momente, keď vodič sypača prepne signalizáciu na svetelnú šípku, je predbiehanie možné, no výlučne zo strany určenej smerom šípky. Šofér za volantom sypača s týmto manévrom počíta a prispôsobuje mu svoju jazdu. Aj v tomto prípade však BBRSC odporúča maximálnu opatrnosť, plynulú jazdu a dostatočný rozhľad. Zodpovednosť totiž zostáva na strane vodiča predbiehajúceho auta.
Desiatky kolízií za sezónu
Cestári tiež podčiarkujú, že predbiehanie sypačov počas pluhovania a posypu je vždy spojené s rizikom – či už z dôvodu rozmerov vozidla alebo možnosti poškodenia čelného skla odlietajúcim štrkom či soľou. Preto odporúčajú dodržiavať bezpečný odstup minimálne päťdesiat metrov.
Hovorkyňa BBRSC Martina Straková uviedla, že z dôvodu nerešpektovania svetelnej signalizácie na sypačoch a porušovania pravidiel cestnej premávky si vodiči často spôsobujú mnohé problémy a kolízie s vozidlami údržby. Najčastejšie je za tým práve nedodržanie dostatočnej vzdialenosti za nimi v čase posýpania alebo ich predbiehanie.
„V takýchto prípadoch dochádza k poškodeniu laku či čelného skla auta, ktoré sa príliš priblížilo k sypaču,“ povedala. „Špeciálne vozidlá posýpajú vozovku prostredníctvom rozmetadla, ktoré distibuuje posypovú soľ či štrkodrvu v požadovanom množstve na cestu. Je preto nebezpečné sa k nemu počas tohto výkonu približovať,“ ozrejmila. Dodala, že za jednu sezónu evidujú 25 až 30 škodových udalostí či poškodení a nehôd spôsobených nedodržiavaním svetelnej signalizácie na sypači.Čítajte aj Psychiatria v Kremnici praská vo švíkoch. Nemocnica je nonstop plná, rekonštrukcia za milióny má priniesť desiatky nových lôžok
A ktoré úseky patria k najnáročnejším v kraji? Napríklad v oblastiach v blízkosti zdrojov pitnej vody, kde nie je možné používať chemické posypové materiály. Využíva sa tam preto štrkodrva. Tá síce zlepšuje zjazdnosť, no sneh neroztápa, čo robí údržbu počas intenzívneho sneženia obzvlášť komplikovanou. Ide napríklad o horský priechod Donovaly, úseky ciest v lokalite Zbojská, tiež na trase Muráň – Červená Skala či Kokava nad Rimavicou – Látky.
V spolupráci s policajtmi preto BBRSC, v prípade extrémnych podmienok, pristupuje aj k dočasným preventívnym uzáverám niektorých úsekov. Týkajú sa však najmä vozidiel dlhších ako desať metrov, ktoré zvyknú mať s prejazdom najväčšie problémy.