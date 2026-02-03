Výbor začal konanie voči Hlinovi, podnet podal Takáč

„Riešil sa podnet od ministra Takáča na poslanca Hlinu, týkajúci sa propagácie podnikateľských aktivít poslanca na svojom profile. Poslanci výboru odhlasovali začatie konania,“ priblížila Remišová. Podľa podnetu mal Hlina propagovať na sociálnych sieťach prevádzky na bratislavskej Železnej studničke a v centre hlavného mesta.
Na utorkovom zasadnutí výboru sa riešil aj podnet na generálnu riaditeľku STVR Martinu Flašíkovú týkajúci sa možného konfliktu záujmov pri vytváraní loga STVR. „Koaliční poslanci výboru v tomto prípade neodhlasovali začatie konania,“ informovala predsedníčka výboru. Jeho členovia mali na stole aj konania verejných funkcionárov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť podať majetkové priznanie alebo podali neúplné majetkové priznania.