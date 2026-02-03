SaS podáva pre chyby v energopomoci podnet na Generálnu prokuratúru, ministerstvo kritiku odmietlo

„Podávame podnet na Generálnu prokuratúru SR. Máme podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a taktiež podozrenia z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, pretože priamo ministerka hovorí o 17 miliónoch eur, ktoré mali byť použité z európskych zdrojov práve na administráciu,“ uviedol poslanec SaS Karol Galek.
Energošeky boli podľa SaS vydané napríklad aj na tzv. mŕtve duše ľudí, ktorí už zomreli, ale stále je na nich v rámci katastra vedená nehnuteľnosť a sú teda najstaršou osobou v domácnosti. Údajne prišla takáto energopoukážka na zbúraný dom, ktorý nebol 20 rokov obývaný.
SaS pri výpočte nesprávne vynaložených prostriedkov vychádzala z informácií, že chybovosť pri energopomoci je na úrovni 10 %. Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas) však v diskusnej relácii televízie Joj Politika 24 uviedla iné číslo. „Nekonzistentné dáta ovplyvnili vyplatenie alebo priznanie energopomoci 1 % až 1,5 % domácností,“ tvrdila. Zároveň sa väčšina energopomoci nevypláca prostredníctvom energošekov – tie sa týkajú iba tepla – ale pri elektrine a plyne ako zľavy na faktúre od dodávateľa.Čítajte viac Nestraťte energopomoc pre zbytočnú chybu. Čo si všímať?
Poslanci SaS kritizovali aj spôsob vyplatenia energopomoci cez energošeky. Obyvatelia podľa nich musia čakať na pobočkách pošty často desiatky minút a niekedy aj zbytočne, keďže sa pošte minie hotovosť. „Ministerka Saková hovorila, že chce systém, keď ľudia nebudú musieť nič riešiť a všetko sa udeje automaticky, ale súčasne pošle 700.000 ľudí štyrikrát v tomto roku na poštu,“ dodal Galek.
Rezort hospodárstva označil kritiku SaS za vytĺkanie lacného politického kapitálu. Ide podla neho o jednotlivé prípady nezrovnalostí, ktoré tvoria približne jedno percento všetkých domácností s nárokom na energopomoc.
„Tieto nezrovnalosti sú logickým a očakávaným dôsledkom nekompletných údajov v databázach, ktoré nespravuje Ministerstvo hospodárstva SR, ale čerpá z nich údaje s cieľom vytvoriť systém automatizovanej adresnej energopomoci, ktorá nebude nútiť občanov niekoľkokrát ročne vypĺňať na úradoch príslušné dotazníky,“ uviedol rezort.
Ministerstvo zdôraznilo, že napriek svojej kritike opozičné strany doteraz nepovedali, aký systém adresnej energopomoci by ponúkli ony, pričom počas svojej vlády v rokoch 2020 až 2023 sa o žiadny ani len nepokúsili.