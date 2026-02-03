Huliak sa ostro pustil do svojho koaličného kolegu. Tarabove dotácie označil za silnú kávu

Huliak označil takéto dotácie za neprimerané v čase, keď mnohé obce zápasia s následkami prívalových dažďov. Zároveň spochybnil, že by podporené projekty mali reálny význam pre zadržiavanie vody v krajine.
„Pán kolega Taraba, aspoň sa nesmejte ľuďom do tváre. Priklepnúť milióny eur pre golfové ihrisko a pre lyžiarske strediská je skutočne silná káva. To naozaj potrebujú slovenskí milionári dotácie od štátu? Tváriť sa, že sú to vodozádržné opatrenia, si vyžaduje skutočne odolný žalúdok,“ povedal Huliak.
Minister cestovného ruchu a športu zároveň uviedol, že podľa neho nemajú projekty preukázateľný efekt na ochranu pred povodňami ani na systematické hospodárenie s vodou.
„Nemám vedomosť o tom, že by jazierko uprostred golfového ihriska Ivana Kmotríka zabránilo povodniam, alebo že by nádrž na Donovaloch, z ktorej sa budú zasnežovať zjazdovky Borisa Kollára, bola kľúčovým prvkom pre zadržanie vody v krajine,“ povedal.
Týmito slovami spochybnil nielen samotný účel podpory, ale aj spôsob, akým sú projekty prezentované – ako opatrenia na zadržiavanie vody.
Huliak kritiku rozšíril aj na celkové nastavenie priorít rezortu životného prostredia. Podľa neho takéto rozhodnutia nepomáhajú samosprávam, ktoré čelia extrémnemu počasiu a potrebujú systémové riešenia.
„Pán minister Taraba, takto naisto nepomôžeme ochrane slovenského vidieka pred prívalovými dažďami. Spolu 7,5 milióna eur pre jedno golfové ihrisko a dve lyžiarske strediská je obrazom vášho pôsobenia v rezorte životného prostredia a výsmechom pre desiatky obcí, ktorým ste mohli zlepšiť kvalitu života,“ vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.
Zároveň pripomenul aj predvolebné sľuby politikov. „Skúste si spomenúť, čo sme ľuďom sľubovali pred voľbami. Jazierka a nádrže pre milionárov to určite neboli,“ uzavrel Huliak.
Prideľovanie eurofondov kritizovalo aj PS
Opozičné Progresívne Slovensko rovnako kritizovalo prideľovanie eurofondov na vodozádržné opatrenia na ministerstve životného prostredia. Približne tri štvrtiny celkovej sumy idú podľa predstaviteľov hnutia veľkopodnikateľom na jazero na golfovom ihrisku, nádrže v lyžiarskom stredisku či podobné projekty. Ministra Tomáša Tarabu vyzvali, aby peniaze neposlal. Poslanci Národnej rady SR za PS Michal Šimečka a Tamara Stohlová o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.
„Taraba chce dať 5,4 milióna eur na vybudovanie dvoch betónových vodných nádrží v lyžiarskom stredisku Bachledka pri Ždiari. Ak si to chceme opäť predstaviť, budú to naozaj obrovské technické betónové vane, obrovské nádrže s objemom niekde okolo 9,5 olympijského bazéna a štyri olympijské bazény. No a teraz sa podržte. Toto precízne vybrané úspešné vodozádržné opatrenie má pomôcť 97 ľuďom,“ upozornila Stohlová na jeden z projektov.
Šimečka podotkol, že MŽP takto podporí bohatých ľudí na úkor občanov. Mestá a obce by podľa neho mohli peniaze z dotačnej výzvy využiť na ochranu občanov pred vplyvmi klimatickej krízy.