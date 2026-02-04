Videá z lietadla nestačia: opozícia chce predvolať premiéra na koberec. Ficove cesty podľa Jurík vyvolávajú mnohé otázky

Podpredsedníčka výboru Beáta Jurík v relácii Téma dňa na TA3 povedala, že zatiaľ nie je isté, či premiér príde. Kritizovala, že informácie o cestách prichádzajú najmä cez krátke videá z vládneho špeciálu, čo nepovažuje za štandardnú komunikáciu voči parlamentu ani verejnosti.
Jurík zároveň opakuje širšiu výhradu opozície: vláda podľa nej oslabuje kontrolnú funkciu parlamentu a premiér „sa nespovedá“ poslancom tak, ako by mal. Ako príklad uviedla, že koalícia podľa nej ani neotvorila riadny utorkový výbor pre európske záležitosti.
Poslanec Michal Bartek naopak hovorí, že premiér o rokovaniach informoval dostatočne a niektoré detaily ani nemôže rozoberať verejne. Zvolanie výboru spája aj s „klebety“ o tom, že mal premiér po stretnutí s Donald Trump hovoriť o jeho psychickom zdraví.
Bartek zľahčuje, že koaličný partner Andrej Danko usudzoval premiérove dojmy „z fotky“. Zároveň pripúšťa, že premiér môže na výbor prísť a povedať, čo môže, aby sa predišlo ďalším špekuláciám.
Do sporu vstupuje aj téma zverejnených dokumentov k Jeffrey Epstein. Jurík naznačuje, že výbor sa môže venovať aj širšiemu vplyvu americkej krajnej pravice a kontaktom, ktoré s tým podľa nej súvisia. Odmieta, že by išlo o bulvárne detaily, skôr o politické dosahy.
Jurík sa tiež odvoláva na informácie z médií vrátane Politico a „diplomatických zdrojov“, podľa ktorých mal byť premiér po stretnutí s Trumpom znepokojený. Argumentuje, že práve preto má opozícia právo pýtať sa na obsah rokovaní a na to, či premiér komunikoval podobné obavy aj európskym partnerom.Čítajte viac Lajčák mu písal o cigare s Lavrovom i Ficovi. Expert z USA: Epsteinov prípad je viac než len politický škandál
Bartek kontruje, že premiér tieto tvrdenia verejne poprel, a spochybňuje dôveryhodnosť autorov článku. V debate zároveň presúva dôraz z „dojmov“ na to, čo označuje za úspechy vlády: tvrdí, že Slovensko má nadštandardné kontakty so špičkami svetovej politiky a že to má prinášať konkrétne výsledky.
Ako príklad Bartek opakovane vytiahne víziu novej jadrovej elektrárne a energetickú konkurencieschopnosť. Zároveň kritizuje vedenie EÚ a menovite útočí na Kaju Kallasovú a Ursulu von der Leyenovú, pričom tvrdí, že EÚ je slabá a potrebuje „strategické prebudenie“.Čítajte viac Macron po stretnutí s Ficom píše o „strategickom prebudení“. Slovensko ide zbrojiť s Francúzmi. Kaliňáka podľa premiéra čaká „veľa práce“
Jurík zasa spochybňuje, či samotné stretnutia a fotky znamenajú reálny vplyv v EÚ. Pri Macronovi naznačuje, že prijatie premiéra mohlo súvisieť aj s „urgentnou potrebou riešiť znepokojivé informácie“ po americkom stretnutí, a opäť žiada jasné odpovede, čo sa dohodlo a čo vyrokoval.
Poslanci diskutovali aj o Ukrajine. Jurík pripomína návštevy opozície v Kyjeve a stretnutie s Volodymyrom Zelenským ako snahu udržiavať vzťahy. Bartek to rámcuje ako „politiku pre fotky“ a tvrdí, že Slovensko pomáha Ukrajine významne – najmä humanitárne a prakticky, no na prvom mieste majú byť záujmy Slovákov.