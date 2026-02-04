ÚBOK úradoval. Pre korupciu zasahovala polícia v nemocnici, obvinili aj primára

V rámci akcie bolo podľa informácii polície zadržaných viacero osôb. „Na základe doterajších zistení vyšetrovateľ vzniesol obvinenie primárovi jedného z oddelení nemocnice v Topoľčanoch za pokračujúci trestný čin prijímania úplatkov, a to celkovo v deviatich prípadoch,“ priblížila polícia.
Zároveň bolo vznesené obvinenie ďalším ôsmim osobám za trestný čin podplácania. Podľa doterajších zistení mali byť úplatky poskytované vo forme finančnej hotovosti v stovkách eur, ako aj vo forme iných spotrebných vecí.
Medzi obvinenými je podľa polície aj zástupkyňa firmy pôsobiacej v oblasti medicínskej techniky, pri ktorej mal byť úplatok vo výške 500 eur.
Všetky obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode. Realizácia policajnej akcie bola vykonaná v súčinnosti s Krajskou prokuratúrou v Nitre. Vzhľadom na prebiehajúce trestné konanie a zásadu prezumpcie neviny nie je možné v súčasnosti poskytnúť ďalšie podrobnosti.