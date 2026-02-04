Prišiel s dôkazmi, odišiel bez slova. Kotlár chcel na vláde predstaviť „závažné dôkazy“, ministri o ňom vraj nevedeli

Splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár (SNS) požiadal premiéra Roberta Fica (Smer) o možnosť prezentovať na dnešnom rokovaní vlády závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú. Informoval o tom na včerajšej tlačovej konferencii na pôde parlamentu.
Kotlár na rokovanie vlády dorazil niekoľko minút pred jeho oficiálnym začiatkom. Ako avizoval, prišiel s ambíciou vystúpiť a oboznámiť členov kabinetu s „novými zisteniami“. Oficiálny začiatok rokovania bol plánovaný na desiatu hodinu, no schôdza sa otvorila až krátko pred jedenástou.
Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak (nom. Smer) krátko po skončení rokovania novinárom povedal, že on konkrétne splnomocnenca vôbec nevidel. Rovnako si Kotlárovej prítomnosti nebol vedomý ani minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ktorý však priznal, že sa celého rokovania nezúčastnil a na Úrad vlády prišiel až o niečo neskôr.
O prejave splnomocnenca na vláde nič nevedel ani minister školstva Tomáš Drucker (Hlas). „S prácou pána splnomocnenca nie sme spokojní,“ vyjadril sa na tlačovej konferencii. Zároveň zdôraznil svoj postoj, ako aj postoj celej strany Hlas, k dezinformáciám, ktorých šírenie jednoznačne odsudzujú.
Splnomocnenca Kotlára nie je vidieť ani na oficiálnych snímkach, ktoré Úrad vlády SR zverejnil po rokovaní. Vystúpenie Kotlára takisto chýba v programe zasadnutia kabinetu ministrov.
Vláda sa zaoberala návrhom Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030. Jedným z bodov rokovania bola aj informácia o kritickom stave Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk.
Prítomnosť Kotlára zrejme ministri nezaregistrovali, keďže na Úrade vlády dlho nepobudol. V pléne parlamentu sa totiž stihol objaviť ešte pred začiatkom hlasovania o jedenástej hodine, kde svojím hlasom podporil zákon z dielne poslancov Dávida Demečka (Hlas) a Richarda Eliáša (Hlas) o podmienkach výkonu volebného práva.
Po prezentovaní „nových zistení“ vláde o nich plánoval informovať aj verejnosť, pričom tlačová konferencia by sa mala uskutočniť vo štvrtok o pätnástej hodine. Vyzerá to však tak, že na veľké odhalenie si budú musieť počkať nielen členovia vlády, ale aj verejnosť.
Zároveň zdôraznil, že sa nenechá zastrašiť. „Ubezpečujem aj verejnosť, že žiadny exemplárny politický príklad zastrašovania sa konať nebude, pretože konám výlučne v prospech verejného zdravia a občanov SR,“ podotkol.
Kotlár však čelí obvineniu. Poslanec parlamentu za SaS Tomáš Szalay, ktorý spolu s ďalšími straníckymi kolegami podal minulý rok na splnomocnenca trestné oznámenie, informoval, že Kotlár bol obvinený z trestného činu šírenia poplašnej správy.Čítajte viac Český imunológ podá trestné oznámenie na Kotlára: „Každý, kto vedome šíri dezinformácie, musí počítať s plnou zodpovednosťou"
Poslanci za SaS podali na splnomocnenca vlády trestné oznámenie v marci 2025. Dôvodom boli jeho vyjadrenia spochybňujúce bezpečnosť a účinnosť mRNA vakcín. Súčasťou podania boli aj viaceré vedecké štúdie a analýzy, ktoré mali vyvracať tvrdenia Petra K. Krajská prokuratúra v Bratislave v októbri minulého roka potvrdila začatie trestného stíhania v súvislosti s vyjadreniami splnomocnenca. Polícia v januári tohto roka informovala, že trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy je naďalej vedené.
„V zákonom predpokladanej lehote podávam sťažnosť proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktorú následne písomne odôvodním v primeranom čase. Aby som ju mohol náležite odôvodniť v intenciách môjho ústavného práva na obhajobu, vyzval som aj na určenie termínu na nahliadnutie do spisu. Tento proces však vítam, pretože bude možné predložiť do spisu všetky, aj nové dôkazy, ktoré nebolo do dnešného dňa možné oficiálne sprístupniť,“ povedal Kotlár.