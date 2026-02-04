Mimovládky vyhrali dôležitý spor na súde: už nemusia odkrývať mená svojich prispievateľov

Rovnako nemusia vybavovať žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Neuplatňuje sa ani kumulácia príjmov a funkcie štatutárov organizácií. VOP na to upozornil v súvislosti so zverejnením nálezu ÚS v Zbierke zákonov.
„Novela totiž zaviedla kontroverznú domnienku kumulácie príjmov, ak štatutárny orgán pôsobí vo viacerých mimovládnych organizáciách. Podľa môjho názoru mohla takáto úprava pomerne tvrdo dopadať predovšetkým na malé občianske združenia, ktorých ročný príjem nedosahuje 35 000 eur. Oddnes už štatutár alebo člen štatutárneho orgánu nebude odrádzaný od zastávania obdobnej funkcie v ďalšej mimovládnej organizácii pod hrozbou toho, že by tým došlo k založeniu rozsiahlych povinností pre všetky mimovládne organizácie, v ktorých zastával takúto pozíciu,“ ozrejmil verejný ochranca práv.Čítajte viac Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre projekt Marty Šimečkovej
Dobrovodský sa na Ústavný súd obrátil v prípade novely zákona o neziskových organizáciách ešte v lete minulého roka. Ústavný súd sa podľa VOP v celom rozsahu stotožnil s jeho argumentáciou o protiústavnosti novely.
„Zverejňovanie zoznamu darcov, ako aj výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil za neprípustný zásah do práva na súkromie, ako aj na ochranu osobných údajov a slobody združovania. Podľa Ústavného súdu tieto zásahy nie je možné odôvodňovať požiadavkou transparentnosti, pretože transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby, ktoré hospodária s vlastným, súkromným majetkom. V takýchto prípadoch nie je možné zverejňovať informácie o majetkoch súkromných osôb. Ústavný súd tiež označil za protiústavnú povinnosť mimovládnych organizácií sprístupňovať informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám,“ priblížil ombudsman.Čítajte viac Kauza Šimečkovej mamy: ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva