Panika v škole v Novom Meste nad Váhom. Žiak útočil airsoftovou zbraňou, zranil spolužiakov

Polícia ubezpečila, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí už žiadne nebezpečenstvo. V súčasnej dobe prebieha na mieste preverovanie, či ku skutku došlo úmyselným konaním. „Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácií,“ doplnila polícia.
Ako uviedol pre Pravdu zdroj z prostredia školy, jeden zo žiakov doniesol airsoftovú zbraň, v ktorej boli guličkové náboje. Na nohe ňou mal poraniť jedného zo študentov, polícia informovala o dvoch. Ako ďalej uviedol, o incidente sa dozvedeli počas prestávky. „To, čo sa píše, urobili z toho strašnú paniku. Je tu záchranka, policajti, riešia to,“ opísal Pravde situáciu pred poludním.
Podľa nášho zdroja mal strieľať chlapec, ktorý má dlhodobo problémy. „Máme len útržkové informácie, lebo vedenie je teraz s policajtmi, riešia to. Nebola to žiadna streľba, akoby si niekto predstavoval,“ dodal. Rodičov škola informovala, aby zostali pokojní s tým, že nešlo o strelnú zbraň. Ako informoval Pravdu jeden z okoloidúcich, po 12.00 spred školy odišli vozidlá sanitiek.
Záchranná služba Nové Mesto nad Váhom a Stará Turá informovala na Facebooku o zásahu s tým, že na mieste sa nachádzali dve posádky RLP NMnV a RZP Stará Turá.
Na udalosť reagoval aj minister školstva Tomáš Drucker, ktorý incident označil za vážny a neprípustný. „Je pre mňa absolútne neprijateľné a neakceptovateľné, aby akékoľvek zbrane nosili deti do školy,“ vyhlásil. „Môžem jednoznačne potvrdiť, že táto udalosť nie je tragická, ale je to vážna situácia,“ doplnil minister.
Podľa Druckera je škola v kontakte s podpornými tímami a rezort školstva sa chce intenzívne venovať prevencii. Poukázal aj na širší problém radikalizácie mladých ľudí. „Narastajúca radikalizácia mladých ľudí a detí, ktoré sa realizujú predovšetkým v online priestore, je hrozba, ktorú nemôžeme podceniť,“ povedal.
Minister poznamenal, že rezort školstva pripravuje komplexný plán opatrení, ktorých cieľom je vytvárať bezpečné prostredie na školách a predchádzať podobným incidentom v budúcnosti.
Podľa prvotných informácií s ktorými prišla televízia TV JOJ bola pri útoku použitá vzduchová pištoľ.
Spojená škola sv. Jozefa, v ktorej k incidentu došlo, zastrešuje materskú školu, základnú školu aj gymnázium.