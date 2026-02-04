Pravda Správy Domáce Meno nového šéfa výboru pre európske záležitosti je známe. Poslanci zvolili Petra Kalivodu

Novým predsedom Výboru Národnej rady pre európske záležitosti sa stal Peter Kalivoda (Hlas). Rozhodol o tom parlament v stredajšom hlasovaní. Zo 111 platných hlasov poslancov získal 76. Predošlého šéfa výboru Jána Ferenčáka (nezaradený) poslanci odvolali z funkcie v decembri 2025.

04.02.2026 12:11
Peter Kalivoda Foto: ,
Poslanec Peter Kalivoda
Nástupcom Ferenčáka na čele výboru mal byť pôvodne Peter Kmec (Hlas), ktorý sa do parlamentu vrátil po demisii z postu podpredsedu vlády. Ferenčák po nezhodách s Hlasom vystúpil z poslaneckého klubu a pôsobí ako nezaradený poslanec.

Jána Ferenčáka odvolali z čela výboru, Šutajovi Eštokovi poslal výzvu (Video z 11.12.2025)
Video
Zdroj: Pravda
