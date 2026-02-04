Nástupcom Ferenčáka na čele výboru mal byť pôvodne Peter Kmec (Hlas), ktorý sa do parlamentu vrátil po demisii z postu podpredsedu vlády. Ferenčák po nezhodách s Hlasom vystúpil z poslaneckého klubu a pôsobí ako nezaradený poslanec.Čítajte viac Prekvapenie v parlamente. Na rokovanie zaradili návrh PS o uznesení k obetiam Epsteina. Podporila ho i časť poslancov SNS
Meno nového šéfa výboru pre európske záležitosti je známe. Poslanci zvolili Petra Kalivodu
Novým predsedom Výboru Národnej rady pre európske záležitosti sa stal Peter Kalivoda (Hlas). Rozhodol o tom parlament v stredajšom hlasovaní. Zo 111 platných hlasov poslancov získal 76. Predošlého šéfa výboru Jána Ferenčáka (nezaradený) poslanci odvolali z funkcie v decembri 2025.
Foto: TASR, Jaroslav Novák