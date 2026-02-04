Objavila sa nová fotografia Lajčáka s Epsteinom. V centre Bratislavy pózovali pri známej atrakcii

Snímka je súčasťou rozsiahleho balíka dokumentov, ktoré zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti. Spisy naznačujú, že komunikácia medzi diplomatom a finančníkom mala aj neformálny rozmer a nebola výlučne pracovná. „Keď to čítam spätne, cítim sa ako hlupák,“ uviedol Lajčák tento týždeň v Slovenskom rozhlase po tom, čo dokumenty poukázali na správy rozoberajúce aj osobné témy vrátane otázok týkajúcich sa mladých dievčat.
Prišiel o funkciu
V dôsledku zverejnených informácií sa Miroslav Lajčák rozhodol vzdať funkcie poradcu predsedu vlády. Premiér Robert Fico jeho rezignáciu prijal so slovami, že sa Lajčák týmto krokom zachoval ako „veľký diplomat“. Podľa predsedu vlády Slovensko jeho odchodom prichádza o významný zdroj skúseností v oblasti diplomacie a zahraničnej politiky.
Samotný Lajčák akékoľvek prepojenie so sexuálnymi aktivitami rázne odmietol. „Môj vzťah s Epsteinom bol výlučne verbálny a založený na kontaktoch,“ zdôraznil s tým, že si na konkrétne správy nepamätá a dnes ich pravdivosť nevie potvrdiť ani vyvrátiť.Čítajte viac Epstein nebol jediný. Obchodovanie s dievčatami bola vstupenka do kruhu bohatých a mocných
Viedeň aj hračkárstvo v Prešove
Miroslav Lajčák už v minulosti vysvetľoval svoje kontakty s finančníkom, pričom vtedy rezonovala najmä spoločná fotografia z Viedne. „Stretnutie na rezidencii vo Viedni malo pracovný charakter, rovnako ako mnoho iných stretnutí, ktoré som tam počas výkonu funkcie ministra absolvoval,“ uviedol vlani v decembri. Podľa jeho slov mu tieto kontakty v čase predsedníctva SR v OBSE pomáhali získať vhľad do amerického biznisu. Z fotografie je pritom možné odčítať, že sa jednalo o priestory slovenskej ambasády v Rakúsku.
Zverejnené dokumenty však mapujú širší pohyb finančníka po Slovensku. Výpisy z kreditných kariet Jeffreya Epsteina zaznamenali platby v bratislavskej parfumérii, v obchodoch s oblečením, ale aj v hračkárstve v Prešove, kde zaplatil sumu necelých 40 eur. V spisoch sa objavuje aj meno slovenského diplomata Andreja Drobu v súvislosti s organizáciou viedenského stretnutia, dokumenty však pri ňom neuvádzajú podozrenia z trestnej činnosti.
Americké ministerstvo spravodlivosti začalo v piatok 19. decembra 2025 zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina.
Minister pripúšťa policajné preverovanie
K situácii sa v stredu vyjadril minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Potvrdil, že ak slovenské orgány narazia na podozrivé stopy, budú konať. „Ak orgány činné v trestnom konaní nájdu nejaké veci, ktoré budú vykazovať stopy, že mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo spáchaniu trestného činu, tak sa tým určite budú zaoberať,“ uviedol pred stredajším rokovaním vlády.
Rezort vnútra tak reaguje na medzinárodný kontext kauzy. Napríklad v Poľsku už vznikol špeciálny analytický tím, ktorý preveruje tamojšie stopy v prípade Epstein a poľská vláda nevylučuje ani začatie trestného stíhania či medzinárodné vyšetrovanie celej záležitosti.Čítajte viac Miroslav Lajčák reaguje na zverejnené spisy. Opísal, o čom sa s Epsteinom rozprával