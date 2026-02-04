Kaliňák o Žilinkovej tlačovke: Prišiel sa vyplakať, menej bicykla a viac práce

Žilinka na tlačovej konferencii v stredu uviedol, že miera stíhania korupcie na Slovensku výrazne klesla. V roku 2025 nebol podľa jeho slov odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Tieto zistenia tlmočil premiérovi Robertovi Ficovi (Smer) počas ich pondelňajšieho spoločného stretnutia v sídle generálnej prokuratúry.
Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.
Na Žilinkovu tlačovú konferenciu reagoval poradca premiéra Fica a europoslanec Erik Kaliňák zo Smeru. „Garant právneho štátu Maroš Žilinka, ktorého prokuratúra posledné roky odmieta vyšetriť desiatky do očí bijúcich korupčných káuz vlád 2020–2023, sa dnes vyplakal, že má zlé štatistiky v boji proti korupcii,“ uviedol Kaliňák pričom Žilinkovi odkázal, aby viac pracoval a menej bicykloval.
Žilinkov brífing okomentoval aj poslanec Smeru a predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Richard Glück. „Žilinka priznal, že sa nemo prizerá, ako sa nevyšetrujú kauzy z rokov 2020–2023. Z funkcie generálneho prokurátora sa stal len alibista a štatista,“ uviedol Glück v statuse na sociálnej sieti.