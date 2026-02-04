Pravda Správy Domáce Pohreb „kráľa Zemplína". Varehu pochovajú ako rytiera, do rakvy mu vložia meč

Pohreb „kráľa Zemplína". Varehu pochovajú ako rytiera, do rakvy mu vložia meč

Posledná rozlúčka s Mikulášom Varehom († 63), známym ako nekorunovaný „kráľ Zemplína“, má nezvyčajný a výrazne symbolický charakter. Niekdajšieho policajta, boxera a neskôr kontroverzného podnikateľa pochovávajú dnes v jeho rodnej obci Malá Tŕňa v okrese Trebišov. Do rakvy mu obliekli rytiersky odev a pridali i meč.

04.02.2026 13:40
debata (1)

Pohrebná ceremónia v dome smútku v Malej Tŕni na Tokaji nie je tradičná. Jej podoba má odrážať jeho prezývku a predstavu poslednej rozlúčky s „kráľom Zemplína“, napísal portál pluska.sk.

Mikuláš Vareha Čítajte viac Zomrel kontroverzný „kráľ Zemplína“. K úmrtiu Mikuláša Varehu došlo počas prevozu na ARO

Ako uviedol umelecký kováč a zástupca starostu mestskej časti Košice – Staré Mesto Vladimír Eperješi, ktorý patril k ľuďom z Varehovho blízkeho okruhu, zosnulého pochovajú v odeve maltézskeho rytiera. Práve Eperješi, označovaný aj za jeho dvorného kováča, prezradil detaily príprav pohrebu.

Vareha sa počas života nechával oslovovať titulom Sir a tvrdil, že bol pasovaný za rytiera. Obrad sa mal konať v maďarskom meste Gödöllő, kde mu titul udelil rád, ku ktorému sa hlásil. Podľa dostupných informácií však nejde o oficiálne uznávaný Zvrchovaný vojenský maltézsky rád, ale o neoficiálne, samozvané združenie bez historickej kontinuity. Napriek tomu Vareha tento titul považoval za dôležitý a rovnakú vážnosť mu pripisujú aj organizátori jeho poslednej rozlúčky.

Symbolom pohrebu je meč vložený priamo do rakvy. Na čepeli je vyrytý nápis: Sir Mikuláš Vareha, kráľ Zemplína.

sudca, kladivko, zákony Čítajte viac Súd v Prešove rozhodol o prepustení Mikuláša Varehu na slobodu

Vareha zomrel v obci Malý Kamenec v okrese Trebišov. Po kardiopulmonálnej resuscitácii ho transportovali do nemocnice v Kráľovskom Chlmci, no zachrániť ho nepodarilo sa nepodarilo.

Varehu zadržali v roku 2011. Na základe rozhodnutia súdov z roku 2014 si odpykával trest odňatia slobody za trestné činy skrátenia dane a poistného, ako aj za neodvedenie dane a poistného. Svojím konaním spôsobil štátu škodu veľkého rozsahu, ktorá dosiahla približne 57 miliónov eur. Podmienečne ho prepustili v roku 2019.

Obžaloba prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry ho vinila z realizácie fiktívnych obchodov medzi firmami, ktoré vlastnil alebo riadil. Prostredníctvom týchto transakcií mal štát pripraviť o 58,1 milióna eur. Zemplínsky podnikateľ figuroval ako konateľ a spoločník v 77 firmách, pričom 11 z nich medzi sebou obchodovalo so štepnými púčikmi jabloní a lykožrútmi. Celkovo mali medzi sebou predať viac ako 55 miliónov štepov (euroočiek) a vyše 414 miliónov kusov lykožrútov.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Mikuláš Vareha
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"