Pravda Správy Domáce Desiatky podaní, minimum výsledkov. Kaliňák reaguje na Žilinkove slová o korupcii

Desiatky podaní, minimum výsledkov. Kaliňák reaguje na Žilinkove slová o korupcii

Ministerstvo obrany podalo podľa svojho rezortného šéfa Roberta Kaliňáka (Smer) desiatky podaní v súvislosti s korupciou. Viaceré z nich zastavila prokuratúra. Kaliňák to uviedol v reakcii na kritiku generálneho prokurátora, ktorý v stredu na tlačovej konferencii prezentoval pokles miery vyšetrovania. Podobne po rokovaní vládneho kabinetu reagoval aj minister športu Rudolf Huliak (nezávislý).

04.02.2026 13:45
kaliňák Foto: ,
Minister obrany Robert Kaliňák
debata (7)

Kaliňák doplnil, že Žilinka vo svojom stanovisku garantoval, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry nebude mať vplyv na kontrolu korupcie. „Počuli ste to aj v minulosti, kde sme jasne hovorili o tom, že si myslíme, že niektoré podania sú z absolútne nepochopiteľných dôvodov zastavované zo strany prokuratúry,“ uviedol Kaliňák.

Žilinka o stretnutí s Ficom: Nebol som s ním ani sekundu sám, stav boja proti korupcii je katastrofálny
Video
Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval o svojom pondelňajšom stretnutí s premiérom Robertom Ficom. / Zdroj: Pravda

Huliak si myslí, že generálny prokurátor odprezentoval iba svoju prácu. „Pán Žilinka mal toľko podnetov a toľko trestných oznámení aj od nás z vlády, aj zo všetkých, čo sa týka korupcie. Nespravila s tým prokuratúra nič,“ tvrdí.

Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.

Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Robertom Ficom (Smer). Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Robert Fico / Maroš Žilinka / Čítajte viac Fico bol u Žilinku. Kým premiér o stretnutí mlčí, generálny prokurátor naplánoval brífing
Facebook X.com 7 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #korupcia #Robert Kaliňák #Maroš Žilinka #Rudolf Huliak
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"