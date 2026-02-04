Desiatky podaní, minimum výsledkov. Kaliňák reaguje na Žilinkove slová o korupcii

Kaliňák doplnil, že Žilinka vo svojom stanovisku garantoval, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry nebude mať vplyv na kontrolu korupcie. „Počuli ste to aj v minulosti, kde sme jasne hovorili o tom, že si myslíme, že niektoré podania sú z absolútne nepochopiteľných dôvodov zastavované zo strany prokuratúry,“ uviedol Kaliňák.
Huliak si myslí, že generálny prokurátor odprezentoval iba svoju prácu. „Pán Žilinka mal toľko podnetov a toľko trestných oznámení aj od nás z vlády, aj zo všetkých, čo sa týka korupcie. Nespravila s tým prokuratúra nič,“ tvrdí.
Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.
Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Robertom Ficom (Smer). Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.Čítajte viac Fico bol u Žilinku. Kým premiér o stretnutí mlčí, generálny prokurátor naplánoval brífing