Štát hľadá riešenie pre NITC. Cieľom je aby sa mu peniaze vrátili späť

Inovačné a technologické centrá sú štandardným nástrojom podpory výskumu, vývoja a inovácií v krajinách Európskej únie a často fungujú na princípe verejno-súkromnej spolupráce. V prípade NITC prebieha odborné a inštitucionálne posudzovanie jeho ďalšieho fungovania, vrátane možností, ako naložiť s verejnými prostriedkami, ktoré do projektu štát vložil.
Vláda dnes schválila návrhy ministra Tomáša Druckera, ktorý vedie Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Súčasťou rozhodnutia je aj Memorandum o spolupráci medzi ÚPPV, NITC a reprezentatívnymi zamestnávateľskými a sektorovými organizáciami.
„Našou úlohou je nájsť riešenie, ktoré zabezpečí, aby sa inicializačné verejné prostriedky štátu reálne vrátili späť do rozpočtu. Zároveň chceme nastaviť fungovanie NITC tak, aby v spolupráci so súkromným sektorom vytváralo novú ekonomickú hodnotu pre spoločnosť. Memorandum o spolupráci vytvára priestor na odborné posúdenie ďalších možností a nepredurčuje konkrétny výsledok,“ uviedol Tomáš Drucker.Čítajte viac Štát vložil do NITC milióny, kontrolu nemá. Kmec: Progresívcom som prekazil biznis s Esetom za 700 miliónov eur
Memorandum o spolupráci vychádza zo záujmu zamestnávateľských a sektorových organizácií zapojiť sa do hľadania riešenia pre NITC. Účastníci sa v ňom zhodli na cieľoch, ktorými sú posúdenie ekonomického prínosu centra, efektívne využitie jeho infraštruktúry a vytvorenie predpokladov na zapojenie súkromných zdrojov tak, aby verejné prostriedky vložené do jeho inicializácie mohli byť v čase nahradené alebo vykompenzované a vrátené do štátneho rozpočtu.
Základným výstupom spolupráce bude štúdia uskutočniteľnosti, ktorá poskytne podklad pre ďalšie rozhodovanie štátu. Štúdia má vyhodnotiť východiskový stav NITC, identifikovať potreby štátu, zamestnávateľov a hospodárstva a navrhnúť viacero variantov jeho budúceho fungovania, vrátane modelov spolupráce verejného a súkromného sektora a posúdenia ich ekonomickej udržateľnosti. Memorandum je inicializačným dokumentom, ktorý vytvára rámec spolupráce a spoločného hľadania riešení.
„Kroky smerujúce k podpore technického vzdelávania a zavádzaniu inovácií do spoločnosti sú z pohľadu priemyslu prirodzene prínosné. Radi sa pozrieme na to, či Národné inovačné a technologické centrum dokáže byť nástrojom s reálnym ekonomickým a spoločenským opodstatnením. Ak sa to potvrdí, sme pripravení prispieť k hľadaniu funkčných riešení,“ uviedol Andrej Lász, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.
„Ak má byť Národné inovačné a technologické centrum dlhodobo funkčné a prínosné pre hospodárstvo, musí stáť na reálnom partnerstve verejného a súkromného sektora. Podpis memoranda vytvára priestor na odbornú diskusiu a hľadanie udržateľného modelu, do ktorého je Digitálna koalícia pripravená priniesť pohľad zamestnávateľov aj technologickej praxe," povedal predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.
Súčasne sa ukončuje vnútorná kontrola postupov súvisiacich so založením NITC a nákupu areálu vo Voderadoch. Finálny protokol sa očakáva vo februári 2026. Úrad podpredsedu vlády zároveň poskytuje plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku bude aj naďalej otvorene a transparentne informovať verejnosť o ďalšom postupe.Čítajte viac Priebežný audit inovačných výziev nezistil závažné nedostatky, tvrdí Drucker. Opozícia žiada nezávislú kontrolu