Nevideli ste ju? Polícia vyhlásila mimoriadne pátranie po mladej žene

Polícia v Žiline vyhlásila mimoriadne pátranie po nezvestnej 19-ročnej Kristíne Balážovej. Mladá žena je nezvestná od 1. februára 2026, keď odišla z rodinnej oslavy v Žiline na neznáme miesto. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu a miesto jej pobytu nie je známe.

04.02.2026 15:15
„Kristína Balážová je vysoká približne 167 centimetrov, má strednú postavu a hnedé predĺžené vlasy. Na pravej ruke má viaceré tetovania so symbolom holubov, na pravom lýtku tetovanie s motívom mníšky a piercing nad hornou perou. V čase zmiznutia mala oblečenú čiernu bundu, čiernu mikinu a čierne legíny, obuté mala čierne topánky značky Nike a pri sebe niesla hnedú kabelku,“ priblížila polícia.

Polícia žiada verejnosť o pomoc. Akékoľvek informácie o nezvestnej je možné oznámiť na bezplatnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej facebookovej stránke polície.

