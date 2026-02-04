Nevideli ste ju? Polícia vyhlásila mimoriadne pátranie po mladej žene

„Kristína Balážová je vysoká približne 167 centimetrov, má strednú postavu a hnedé predĺžené vlasy. Na pravej ruke má viaceré tetovania so symbolom holubov, na pravom lýtku tetovanie s motívom mníšky a piercing nad hornou perou. V čase zmiznutia mala oblečenú čiernu bundu, čiernu mikinu a čierne legíny, obuté mala čierne topánky značky Nike a pri sebe niesla hnedú kabelku,“ priblížila polícia.
Polícia žiada verejnosť o pomoc. Akékoľvek informácie o nezvestnej je možné oznámiť na bezplatnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo prostredníctvom súkromnej správy na oficiálnej facebookovej stránke polície.