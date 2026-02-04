Pravda Správy Domáce Ráž ukázal prvé čísla z tunela Višňové. Minister pozval ľudí, aby sa ním prešli

Úsek diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou je otvorený od predvianočného obdobia minulého roka a už v prvom mesiaci roku 2026 ním prešlo viac než 600-tisíc vozidiel. Tunel Višňové využívajú motoristi veľmi intenzívne. Denná premávka dosahuje v priemere 20-tisíc áut. Podľa diaľničiarov najviac profituje odliv tranzitnej nákladnej dopravy z centra Žiliny a z cesty pod Strečnom, kde sa dopravné komplikácie dnes objavujú len sporadicky. Rekord zaznamenali v piatok 23. januára, keď tunelom prešlo vyše 23-tisíc vozidiel za deň.

„Už prvý mesiac od otvorenia ukazuje, ako veľmi tunel pomohol doprave nielen v tomto regióne, ale aj pri tranzite naprieč Slovenskom. Som rád, že ľudia už nemárnia svoj čas v kolónach a namiesto nich sa bezpečne a pohodlne vezú novým úsekom,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Ráž o tuneli Višňové: Skvelá správa pre Žilinu, premávka v ňom ešte porastie
Zdroj: Ministerstvo dopravy

Aktuálna premávka v tuneli Višňové zodpovedá predpokladom odborníkov, ktorí odhadovali denný priemer približne 20-tisíc vozidiel, z ktorých takmer 3-tisíc tvoria nákladné autá. Diaľničiari očakávajú ďalší nárast, keďže január patrí historicky k najmenej frekventovaným mesiacom na diaľniciach.

Analýzy diaľničiarov potvrdili aj pozitívny dopad na mestskú dopravu v Žiline, najmä na križovatke ulíc Ľavobrežná, Košická a Nemocničná. Táto križovatka bola známa dlhými kolónami pred sviatkami aj počas všedných dní pri problémoch na ceste pod Strečnom.

Po otvorení nového úseku sa tranzitná nákladná doprava z mesta takmer úplne odstránila, čo prinieslo pokojnejšiu premávku, bezpečnejšie cesty a menej hluku či prachu.

Podobne sa podarilo presmerovať dopravu z miestnej cesty prvej triedy. Diaľničiari uvádzajú, že Strečno sa už zbavilo reputácie jednej z najkritickejších dopravných lokalít, a to považujú za pozitívnu správu. Takmer dve tretiny tranzitnej nákladnej dopravy sa po otvorení nového úseku presunuli na diaľnicu. Podľa odhadov bude počet nákladných vozidiel jazdiacich tunelom Višňové ešte rásť.

