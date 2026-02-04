Ráž ukázal prvé čísla z tunela Višňové. Minister pozval ľudí, aby sa ním prešli

„Už prvý mesiac od otvorenia ukazuje, ako veľmi tunel pomohol doprave nielen v tomto regióne, ale aj pri tranzite naprieč Slovenskom. Som rád, že ľudia už nemárnia svoj čas v kolónach a namiesto nich sa bezpečne a pohodlne vezú novým úsekom,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.
Aktuálna premávka v tuneli Višňové zodpovedá predpokladom odborníkov, ktorí odhadovali denný priemer približne 20-tisíc vozidiel, z ktorých takmer 3-tisíc tvoria nákladné autá. Diaľničiari očakávajú ďalší nárast, keďže január patrí historicky k najmenej frekventovaným mesiacom na diaľniciach.
Analýzy diaľničiarov potvrdili aj pozitívny dopad na mestskú dopravu v Žiline, najmä na križovatke ulíc Ľavobrežná, Košická a Nemocničná. Táto križovatka bola známa dlhými kolónami pred sviatkami aj počas všedných dní pri problémoch na ceste pod Strečnom.
Po otvorení nového úseku sa tranzitná nákladná doprava z mesta takmer úplne odstránila, čo prinieslo pokojnejšiu premávku, bezpečnejšie cesty a menej hluku či prachu.
Podobne sa podarilo presmerovať dopravu z miestnej cesty prvej triedy. Diaľničiari uvádzajú, že Strečno sa už zbavilo reputácie jednej z najkritickejších dopravných lokalít, a to považujú za pozitívnu správu. Takmer dve tretiny tranzitnej nákladnej dopravy sa po otvorení nového úseku presunuli na diaľnicu. Podľa odhadov bude počet nákladných vozidiel jazdiacich tunelom Višňové ešte rásť.