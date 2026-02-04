Pravda Správy Domáce Obrana, bezpečnosť, geopolitika. Nový videopodcast Defence News prináša hĺbkové analýzy zložitých tém

Vydavateľstvo OUR MEDIA SR rozširuje svoje portfólio projektov a k silnému brandu Pravdy pridáva Defence News – nový videopodcast, ktorý sa zameriava na obranu, bezpečnosť a geopolitiku v širšom globálnom aj slovenskom kontexte. Projekt nadväzuje na existujúcu platformu Defence News a po novom prináša aj pravidelný videoformát dostupný na webe Pravdy, na YouTube a sociálnych sieťach. Moderátorom relácie je Maroš Košík, dlhodobo sa venujúci témam obrany, bezpečnosti a geopolitiky.

04.02.2026 15:00
Maroš Košík Foto:
Defence News prináša zrozumiteľné, no hĺbkové analýzy tém, ktoré zásadne ovplyvňujú dnešný svet – od fungovania NATO, obranného priemyslu a moderných zbraňových systémov, cez vojenské hrozby a jadrové zbrane, až po geopolitické konflikty a vojenskú históriu Slovenska aj sveta.

Maroš Košík o novom videopodcaste
Každá epizóda sa sústreďuje na jednu aktuálnu alebo nadčasovú tému, ktorú moderátor Maroš Košík rozoberá spolu s pozvaným odborníkom. Podcast kombinuje odborný rozhovor, analytický kontext, dáta a vizuálne prvky, vďaka čomu ponúka divákom a poslucháčom viac než len diskusiu – poskytuje ucelený obraz súvislostí.

Hosťami Defence News sú profesionálni vojaci, bezpečnostní analytici, experti na obranu, historici, publicisti a odborníci, ktorí sa problematike obrany a bezpečnosti venujú doma aj v zahraničí.

„Defence News vnímam ako prirodzené pokračovanie mojej dlhodobej práce v oblasti obrany a bezpečnosti. Mojím cieľom je prinášať tieto témy do verejného priestoru vecne, do hĺbky a zrozumiteľne – s dôrazom na fakty, dáta a odborný pohľad. Chceme vytvoriť priestor, kde sa bezpečnostné otázky nebudú zjednodušovať, ale vysvetľovať,“ hovorí moderátor relácie Maroš Košík.

Nové epizódy vychádzajú dvakrát týždenne – každú stredu a piatok. Diváci a poslucháči ich nájdu na Pravda.sk, DefenceNews.sk, na YouTube a na sociálnych sieťach.

Projekt Defence News vzniká v rámci vydavateľstva OUR MEDIA SR.

