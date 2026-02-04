ONLINE: Šutaj Eštok, Taraba, Šimkovičová či Kaliňák. Parlament rokuje o odvolaní siedmych členov vlády

Odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) sa na program parlamentu dostáva po viac než 425 dňoch. Parlament sa však odvolávaniu nevyhýbal iba v jeho prípade. Na stole ležia návrhy na odvolanie rovno siedmich členov vlády.
Nekonečným odkladaním vládna väčšina opozícii znemožňovala využívať jeden z jej hlavných kontrolných nástrojov. Ani samotná opozícia však nemala jasno v tom, ako sa voči tomuto postupu brániť. Časť opozičných poslancov dokonca uvažovala o podaní návrhu na Ústavný súd.
Časový sklz už otvorene kritizoval aj prezident Peter Pellegrini. Podľa neho by mala vláda umožniť konanie schôdzí k odvolávaniu ministrov, aj keby išlo len o formálne hlasovanie. Ak parlament takéto návrhy opakovane odsúva, fakticky tým podľa prezidenta marí samotnú možnosť ministrov zbaviť funkcie.
Rozpravu k odvolávaniu ministrov pritom predsedníctvo parlamentu sľubovalo ešte na decembrovej parlamentnej schôdzi. Keďže však na presun bodov programu stačí dohoda troch koaličných klubov – Smeru, Hlasu a SNS, nestalo sa tak.
Na práve prebiehajúcej schôdzi už poslanci prerokovali body, ktoré považovali za prioritné, vrátane zmien rokovacieho poriadku a viacerých vládnych návrhov. Predseda parlamentu Richard Raši (Hlas) preto zaradil rokovanie o návrhoch na odvolanie do dnešného programu. Rozprava by sa mala začať po hlasovaní o sedemnástej hodine a Pravda bude o jej priebehu informovať v režime textového online prenosu.
Prečo chce opozícia odvolať jednotlivých ministrov?
Minister vnútra: Matúš Šutaj Eštok (návrh predložený 4. decembra 2024) Čelí návrhu na odvolanie pre smrť muža, ktorého minulý rok v Košiciach napadol policajt. Opozícia mu okrem toho vyčíta aj politizáciu polície.
Predseda vlády: Robert Fico a celá vláda (návrh predložený 22. januára 2025) Opozícia kritizuje kabinetu na čele s premiérom za rušenie inštitúcií, obrat zahraničnej politiky smerom na východ, chaos vo verejných financiách a nesplnené sľuby o lacnejších potravinách či energiách.
Ministerka kultúry: Martina Šimkovičová (návrh predložený 12. februára 2025) Šimkovičová za toto volebné obdobie čelí už tretiemu návrhu na odvolanie. Podľa opozície nemá odborné ani manažérske predpoklady na vedenie rezortu. Vyčíta jej tiež ideologické zásahy, šírenie nenávisti a nepochopenie kultúrneho prostredia.
Minister životného prostredia: Tomáš Taraba (návrh predložený 12. februára 2025) Opozícia tvrdí, že rozložil vlastný rezort, vymenil odborníkov za politických nominantov a presadzuje sporné rozhodnutia v prípade Envirofondu.
Minister obrany: Robert Kaliňák (návrh predložený v marci 2025) Má čeliť porušeniu ústavného zákona, keď neuviedol vilu v Chorvátsku v majetkovom priznaní za rok 2023 a nezahrnul ju ani v priznaní za rok 2024.
Minister zdravotníctva: Kamil Šaško (návrh predložený 8. augusta 2025) Je obvinený z netransparentného tendra na záchranky. Podľa opozície mali zákazky skončiť u firiem prepojených na stranu Hlas.
Minister informatizácie: Samuel Migaľ (návrh predložený 16. októbra 2025) Opozícia spochybňuje IT zákazku pre Slovensko.sk za 146 miliónov eur. Kritizuje aj slabú dokumentáciu, podozrivé zadanie aj zmrazenie eurofondov určených pre mestá a obce.
16:45 Opoziční poslanci plánujú rokovanie o návrhoch využiť naplno. Podľa slov Beáty Jurík (PS) „nie je otázkou či rozprava skončí dnes". Predpokladá, že rozpravu „utnú" zajtra doobeda a o návrhoch sa bude rozhodovať až následne v hlasovaní o jedenástej.
16:58 Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) vyhlásil desať minútovú prestávku. Po nej bude nasledovať hlasovanie o prerokovaných zákonoch.
17:04 Do poloprázdnej rokovacej sály začali pomaly príchádzať aj koaliční poslanci a začína v nej byť rušno.
17:09 Rokovacia sála je takmer plná, prítomných je 147 poslancov. Začína hlasovanie.
17:20 Rozhodovalo sa o zákonoch predložených količnými poslancami. Žiadny z návrhov schválený nebol. Hlasovanie sa skončilo a predseda parlamentu Richard Raši vyhasuje päť minútovú prestávku. Rokovanie Národnej rady pokračuje o 17:25.
17:25 Poslanci sú späť na miestach a rokovanie pokračuje. Začína sa návrhom na vyslovenie nedôvery vláde a premiérovi Robertovi Ficovi (Smer). K rečníckemu pultíku sa postavil František Mikloško (KDH), ktorý návrh prezentuje.