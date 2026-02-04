Pravda Správy Domáce Fico reagoval na Žilinku: Bol to útok na vládu a premiéra

Fico reagoval na Žilinku: Bol to útok na vládu a premiéra

Premiér Robert Fico (Smer) sa v stredu vyjadril k ostatným tvrdeniam generálneho prokurátora Maroša Žilinku, s ktorým sa stretol v pondelok v sídle generálnej prokuratúry. Podľa premiéra boli tieto rozhovory zamerané na výmenu názorov na viacero odborných tém a nebolo dohodnuté, aby sa stretnutie medializovalo. Fico hovorí o jednoliatom útoku na vládu a premiéra zo strany Žilinku.

04.02.2026 16:01
SR Višňové výjazdové rokovanie vláda ZAX Foto: ,
Predseda vlády Robert Fico (Smer)
debata (208)

„Napriek tomu, že generálny prokurátor Žilinka bol kandidátom súčasnej opozície a zvolený v období najhrubšieho zneužívania trestného práva na politické ciele v modernej histórii SR, ako predseda vlády som mal a mám záujem na štandardných vzťahoch. V tomto duchu som sa v tomto funkčnom období s generálnym prokurátorom opakovane stretol,“ uviedol Fico v statuse na sociálnej sieti.

Žilinka o stretnutí s Ficom: Nebol som s ním ani sekundu sám, stav boja proti korupcii je katastrofálny
Video
Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval o svojom pondelňajšom stretnutí s premiérom Robertom Ficom. / Zdroj: Pravda

Premiér vyjadril nesúhlas s niektorými tvrdeniami Žilinku, najmä pokiaľ ide o dopad novelizácie trestných kódexov z roku 2024 na stíhanie ekonomickej trestnej činnosti.

Rovnako odmietol zaradenie určitých politických konštatovaní do správy o právnom štáte, ktorá je pripravovaná na úrovni Európskej komisie. „Ide o politické konštatovania, ktoré poškodzujú Slovensko,“ zdôraznil.

Fico zároveň upozornil, že účelom stretnutia bolo diskutovať o štatistikách trestnej činnosti, štruktúre Policajného zboru a efektivite práce prokuratúry, a nie medializovať politické spory.

Fico vyjadril počudovanie, že „namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach zasiahol dnes generálny prokurátor do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých máme na úrovni vlády dostatok odborných argumentov. Kladiem si otázku, komu a čomu mala dnešná politická tlačová konferencia, ktorá bola jednoliatym útokom na vládu a premiéra, slúžiť.“

Fico tiež poukázal na načasovanie tlačovej konferencie Žilinku, ktorá sa konala v rovnaký deň, kedy Ministerstvu obrany doručil prokurátor rozhodnutie prokurátora opätovne chrániaceho bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa v prípade nezákonného darovania vojenských MIG-29 Ukrajine.

Robert Fico / Maroš Žilinka / Čítajte viac Fico bol u Žilinku. Kým premiér o stretnutí mlčí, generálny prokurátor naplánoval brífing

© Autorské práva vyhradené

Facebook X.com 208 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Robert Fico #Maroš Žilinka
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"