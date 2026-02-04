Fico reagoval na Žilinku: Bol to útok na vládu a premiéra

„Napriek tomu, že generálny prokurátor Žilinka bol kandidátom súčasnej opozície a zvolený v období najhrubšieho zneužívania trestného práva na politické ciele v modernej histórii SR, ako predseda vlády som mal a mám záujem na štandardných vzťahoch. V tomto duchu som sa v tomto funkčnom období s generálnym prokurátorom opakovane stretol,“ uviedol Fico v statuse na sociálnej sieti.
Premiér vyjadril nesúhlas s niektorými tvrdeniami Žilinku, najmä pokiaľ ide o dopad novelizácie trestných kódexov z roku 2024 na stíhanie ekonomickej trestnej činnosti.
Rovnako odmietol zaradenie určitých politických konštatovaní do správy o právnom štáte, ktorá je pripravovaná na úrovni Európskej komisie. „Ide o politické konštatovania, ktoré poškodzujú Slovensko,“ zdôraznil.
Fico zároveň upozornil, že účelom stretnutia bolo diskutovať o štatistikách trestnej činnosti, štruktúre Policajného zboru a efektivite práce prokuratúry, a nie medializovať politické spory.
Fico vyjadril počudovanie, že „namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach zasiahol dnes generálny prokurátor do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých máme na úrovni vlády dostatok odborných argumentov. Kladiem si otázku, komu a čomu mala dnešná politická tlačová konferencia, ktorá bola jednoliatym útokom na vládu a premiéra, slúžiť.“
Fico tiež poukázal na načasovanie tlačovej konferencie Žilinku, ktorá sa konala v rovnaký deň, kedy Ministerstvu obrany doručil prokurátor rozhodnutie prokurátora opätovne chrániaceho bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa v prípade nezákonného darovania vojenských MIG-29 Ukrajine.