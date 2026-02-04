Vláda rozviazala ruky korupcii, znie z opozície. Suska a Šutaja Eštoka vyzvali, aby odstúpili

Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom prezentovanú štatistiku stíhania korupcie za dôkaz, že vláda rozviazala ruky korupcii. SaS iniciuje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, aby mohol v pléne generálny prokurátor vystúpiť. Opoziční predstavitelia to uviedli v reakcii na Žilinkovu stredajšiu tlačovú konferenciu.
Prezentované dáta sú podľa SaS jasnou obžalobou vlády z jej zlyhania v boji proti korupcii. „Generálny prokurátor otvorene potvrdil, že korupcia pod touto vládou prekvitá a je všade,“ vyhlásil predseda strany Branislav Gröhling.
KDH poukázalo okrem korupcie aj na neriešenie daňových podvodov. Má pritom obdobné námietky voči polícii ako Žilinka. Polícia je podľa hnutia v rozklade a Slovensko sa stáva hniezdom organizovaného zločinu. Vyzvalo riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Jakuba Dirnbacha, ako aj prezidentku Policajného zboru Janu Maškarovú, na vyvodenie zodpovednosti a odstúpenie.
Ku kritike sa pridalo aj Progresívne Slovensko (PS). Okrem iného poukázalo na to, že predseda vlády Robert Fico (Smer) prišiel na stretnutie so Žilinkom zrejme sám. „Ja sa pýtam, ako je možné, že v demokratickej krajine príde premiér úplne sám za generálnym prokurátorom, zjavne v snahe stretnúť sa s ním osamote medzi štyrmi očami,“ uviedla podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová s tým, že so Žilinkom boli na stretnutí prítomní ďalší ľudia z prokuratúry. Otázkou podľa nej ostáva, čo chcel premiér okrem stanoviska ešte vybaviť.
„Informácie k stretnutiu Fica s generálnym prokurátorom Žilinkom nastavujú Ficovej vláde to najhoršie zrkadlo. Generálny prokurátor potvrdil to, na čo upozorňujeme v opozícii od začiatku: Stav boja proti korupcii je katastrofálny, trestná novela a zmeny v polícii sú nevydareným experimentom a predovšetkým, za Fica sa začali tváriť, že korupcia neexistuje,“ vyhlásila Remišová s tým, že vrcholom „chrapúnstva“ podľa nej je, ak predseda vlády príde za Žilinkom a žiada, aby prokuratúra prehodnotila svoj postoj. Grendel upozornil, že na dôsledky legislatívnych a organizačných zmien, ktoré potvrdil generálny prokurátor, upozorňovala opozícia od začiatku.
Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii.
Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.Čítajte viac Žilinka o stretnutí s Ficom: Nikto mi neponúkol ohryzenú kosť, nie som obchodník s kobercami