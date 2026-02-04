Ministerstvo dopravy patrí medzi lídrov v čerpaní eurofondov, tvrdí štátna tajomníčka po rokovaní v Bruseli

Na stretnutí sa zúčastnil aj Pascal Boijmans, vedúci riaditeľstva pre eurofondy pre Českú republiku a Slovensko. Podľa štátnej tajomníčky bolo hlavným cieľom rokovania zhodnotenie aktuálneho stavu čerpania prostriedkov z Programu Slovensko a pokrok v dopravných projektoch financovaných z Európskej únie.
Žiláková uviedla, že Ministerstvo dopravy je v rámci Programu Slovensko priebežne na prvom mieste v absolútnych číslach v objeme vyhlásených výziev, zazmluvnených projektov aj v samotnom čerpaní finančných prostriedkov. Tento výsledok podľa nej potvrdzuje, že eurofondy sa darí pretavovať do konkrétnych projektov určených pre obyvateľov Slovenska.
Predmetom diskusie v Bruseli boli najmä železničné a cestné investície financované z fondov EÚ, tempo ich realizácie a nastavenie procesov tak, aby projekty nezostávali len na papieri, ale boli reálne dokončené. Zástupcovia DG REGIO podľa Žilákovej hodnotili dopravné projekty pozitívne a označili ich za jeden z hlavných motorov čerpania Programu Slovensko s dopadom na celé územie krajiny.
Rokovania sa dotkli aj konkrétnych projektov. Medzi nimi bola modernizácia železničného úseku Poprad – Vydrník, ktorá má priniesť bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu dopravu pre ľudí dochádzajúcich za prácou či do škôl. Diskutovalo sa tiež o výstavbe rýchlostnej cesty D3 na Kysuciach smerom na Poľsko, ktorej cieľom je zníženie tranzitnej dopravy v obciach, menej dopravných kolón a nehôd a lepšie prepojenie regiónu s ekonomickými príležitosťami.
Témou bolo aj pokračovanie diaľnice D1 smerom na východnú hranicu s Ukrajinou, financovanie vyhlásených železničných tendrov na koridore Žilina – Košice, zavádzanie zabezpečovacieho systému ETCS, obstarávanie nových batériových vlakov a modernizácia električkových tratí v Košiciach, ktorá má zlepšiť komfort, rýchlosť a bezpečnosť mestskej hromadnej dopravy.
Súčasťou rokovaní bola aj príprava návštevy eurokomisára zodpovedného za eurofondy a regionálnu politiku. Podľa Žilákovej zostáva cieľom rezortu, aby mali európske finančné prostriedky konkrétny dopad na každodenný život ľudí, najmä v podobe bezpečnejších ciest, modernejšej železnice a kvalitnejšej mestskej dopravy.