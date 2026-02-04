„Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ ozrejmila Šimková.Čítajte viac Dráma na bratislavskom nábreží: 26-ročná žena skočila z mosta do Dunaja
Tragédia v Bratislave: 31-ročná žena neprežila pád zo štvrtého poschodia
Polícia prijala v stredu tesne pred 18.00 h oznam o páde ženy zo 4. poschodia bytovky na Ulici svornosti v Bratislave. Pracovníkom rýchlej zdravotnej pomoci sa 31-ročnú ženu nepodarilo zachrániť. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.