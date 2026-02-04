Doba je vyeskalovaná. Incident na škole je signálom pre dospelých, vyhlásil Jozej Mikloško

„Žijeme však v dobe, ktorá je vyeskalovaná. Či už v online priestore, v médiách, alebo všeobecne v realite. Je naivné myslieť si, že sa konfliktom úplne vyhneme. Našou úlohou je však naučiť sa zvládať ich bez agresivity,“ uviedol Mikloško.
Opakovane apeluje na to, aby sa školy stali centrami nielen vzdelávania, ale aj bezpečného sociálneho rozvoja. Podľa komisára treba do škôl dostať viac programov na zvládanie deeskalácie napätia. Deti by mali podľa Mikloška vedieť, ako reagovať, keď sú pod tlakom alebo v strese, a to za každých okolností mierovou cestou.
„Incidenty ako ten dnešný nám potvrdzujú, že prítomnosť školských psychológov a sociálnych pedagógov nie je luxus, ale základná výbava bezpečnejších škôl. Potrebujeme lepšie zachytávať varovné signály skôr, než dieťa urobí chybu,“ upozorňuje Mikloško.
Zároveň apeluje na normalizovanie diskusie o pocitoch a podpory duševného zdravia, aby žiadne dieťa nemalo potrebu na seba upozorňovať nebezpečným správaním, nebodaj zbraňou. Vyzýva tiež na preventívne mechanizmy a na budovanie vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, ktoré sú podľa komisára pre deti najlepšou preventívnou ochranou pred násilím. „Škola má byť bezpečným miestom postaveným na dôvere,“ dodal.Čítajte viac Panika v škole v Novom Meste nad Váhom. Žiak útočil airsoftovou zbraňou, zranil spolužiakov
Počas stredajšieho incidentu medzi žiakmi na škole v Novom Meste nad Váhom mal jeden z nich vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvoch žiakov jednorazovo ošetrili na mieste, sú mimo ohrozenia života.