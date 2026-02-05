Glück tvrdí, že prokuratúra „zarezala“ stíhanie Naďa, hovorí o škandále. Podľa Karasa prebieha sabotáž v polícii

Richard Glück v relácii TA3 Téma dňa s hodnotením generálneho prokurátora súhlasil, no zároveň tvrdil, že Žilinka sa tým kriticky obracia aj na seba. „Mám pocit, že pán generálny prokurátor sa sťažoval sám na seba,“ povedal s tým, že „prokurátor je pánom prípravného konania“, môže dávať pokyny vyšetrovateľom či „odňať spis vyšetrovateľovi“. Žilinkovu tlačovú konferenciu opísal ako moment, keď si prokurátor „dal vysvedčenie a dal si päťku sám sebe“.
Viliam Karas naopak označil Žilinkovo vystúpenie za bezprecedentné. „Nepamätám si takúto pozíciu generálneho prokurátora a tak zásadné hodnotenie stavu činnosti bezpečnostných zložiek, konkrétne polície.“ Zároveň tvrdil, že príčina prepadu nie je primárne na prokuratúre, ale v policajnom riadení po výmene vedenia rezortu vnútra. Karas vyhlásil, že po nástupe ministra Matúša Šutaja Eštoka mal podľa neho zaznieť interný pokyn: „musia sa zastaviť všetky činnosti a aktivity“ a následne „došlo k rozpusteniu všetkých špecializovaných tímov“, ktoré riešili kauzy. Z toho vyvodil osobnú zodpovednosť: „de facto minister Eštok je plne zodpovedný za to, že dnes polícia nefunguje po dvoch rokoch.“
Glück označil Karasove slová za mimoriadne vážne a pýtal sa, či bolo podané trestné oznámenie. Ak niekto dal pokyn nestíhať, podľa neho ide o zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Dodal, že je pripravený na konci dňa zvolať aj Výbor pre obranu a bezpečnosť, no zároveň opakoval svoju tézu, že prokuratúra má v trestnom konaní kľúčové páky.
Do debaty sa výrazne dostala aj kauza odovzdania vojenskej techniky Ukrajine. Glück tvrdil, že sa chystá tlačová konferencia prokurátora, ktorý bude vysvetľovať rozhodnutie, „kde definitívne zarezali stíhanie pána Naďa“ za odovzdanie Migov a Kubov. Sporným bodom je podľa neho záver vyšetrovateľa, „že nevznikla tomuto štátu škoda“, s čím sa prokurátor stotožnil. Glück to označil za „škandál“ a naznačil, že Žilinkova tlačová konferencia mohla byť „len na prekrytie toho, že sa idú v zásade pod koberec šupnúť Migy“. Podľa poslanca Smeru vznikla štátu stámiliónová škoda.
Karas sa od tejto interpretácie dištancoval a pripomenul, že Žilinka podľa neho v minulosti cez paragraf 363 „mnohé veci a nezákonnosti aj z tej doby odstránil“. Kritiku považoval za symetrickú: „keď rovnako trvá na zákonnosti… už zrazu to nie je ten správny prokurátor.“ Debatu chcel posunúť od personálnych sporov k ekonomickej kriminalite, výpadkom daní a praktickým dôsledkom trestnej legislatívy.
Karas tvrdil, že krajina rieši 3. konsolidačný balík, zvýšili sa odvody a ľuďom „budú vidieť, o koľko eur majú menej na výplatách“. Poukázal aj na výpadky vo financiách. „Minister Kamenický hovorí, že máme na daniach výpadok na výbere DPH cca miliardu“ a spomenul aj správu Európskej prokuratórky, podľa ktorej „sme číslo 1 v podvodoch“. KDH zároveň kritizovalo trestnú novelu. „Do 20-tisíc eur, ak spáchate daňový podvod, nie je trestným činom“ a tvrdil, že zmeny v trestnom poriadku skomplikovali vyšetrovania a „zmarili možnosť vôbec vyšetrovať s kajúcnikmi“.
Karas pridal aj konkrétnu výčitku voči Kriminálnemu úradu finančnej správy. Namiesto odmeňovania ľudí, ktorí odhaľujú nelegálne cigarety, ich podľa neho „presunú alebo vytláčajú z policajného zboru“ a ide o „systémový prvok“, ktorý nazval „sabotáž“.
Glück na taktiež spochybnil „čierny“ obraz výberu daní. Tvrdil, že finančná správa vybrala „tuším o 4 miliardy viacej ako jeho predchodcovia“ a dodal: „ja osobne nevidím tak čierne to, čo sa deje v tejto krajine.“