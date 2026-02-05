Raši v Ide o pravdu: Hlas chce reštart, zmena šéfa ale nie je na stole. Alkohol v parlamente sa riešiť nedá, nie sme zamestnanci

„Ten rokovací poriadok má jednu základnú úlohu – že v parlamente bude poriadok, pretože v parlamente máme 150 volených ľudí, ktorí sú nadpriemerne zaplatení a ich úlohou je prijímať zákony,“ vyhlásil Raši. Správanie niektorých opozičných poslancov označil za neakceptovateľné: „Niektorí sa správali ako deti, pískali píšťalky ako na pieskovisku. Igor Matovič bol arogantný, drzý, agresívny.“ Pripomenul, že k fyzickým potýčkam došlo počas prestávky, keď v sále nebol ani predseda, ani podpredsedovia parlamentu, a práve preto sa do rokovacieho poriadku doplnila možnosť zásahu parlamentnej stráže aj bez ich priameho pokynu.
Čo sa v debate ešte dozviete
- Prečo podľa Rašiho neslúžia nové pravidlá v parlamente na umlčanie opozície
- Prečo je potrebný aj etický kód poslancov
- Prečo je presvedčený, že zavedenie dress kódu (zásad obliekania) je potrebný
- Prečo odmieta zavedenie povinných skúšok na alkohol pre poslancov
- Prečo sa jednoznačne zastáva ministra zdravotníctva Kamila Šaška
- Prečo koalícia ponecháva vo funkcii splnomocnenca vlády Petra Kotlára
- Čo hovorí na pokles preferencií strany Hlas a čo s tým strana urobí
- Prečo nie je na stole otázka výmeny predsedu strany Hlas