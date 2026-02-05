Pravda Správy Domáce Raši v Ide o pravdu: Hlas chce reštart, zmena šéfa ale nie je na stole. Alkohol v parlamente sa riešiť nedá, nie sme zamestnanci

Raši v Ide o pravdu: Hlas chce reštart, zmena šéfa ale nie je na stole. Alkohol v parlamente sa riešiť nedá, nie sme zamestnanci

Predseda Národnej rady SR a podpredseda strany Hlas-SD Richard Raši v relácii Ide o pravdu obhajoval zmeny rokovacieho poriadku, sprísnenie pravidiel správania poslancov aj zavedenie dress kódu v parlamente. Dôvodom podľa neho boli incidenty z decembrovej schôdze, keď opozícia podľa jeho slov cielene narúšala rokovanie parlamentu.

05.02.2026 10:00
debata (3)
Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Richarda Rašiho v relácii Ide o pravdu
Video
Zdroj: TV Pravda

„Ten rokovací poriadok má jednu základnú úlohu – že v parlamente bude poriadok, pretože v parlamente máme 150 volených ľudí, ktorí sú nadpriemerne zaplatení a ich úlohou je prijímať zákony,“ vyhlásil Raši. Správanie niektorých opozičných poslancov označil za neakceptovateľné: „Niektorí sa správali ako deti, pískali píšťalky ako na pieskovisku. Igor Matovič bol arogantný, drzý, agresívny.“ Pripomenul, že k fyzickým potýčkam došlo počas prestávky, keď v sále nebol ani predseda, ani podpredsedovia parlamentu, a práve preto sa do rokovacieho poriadku doplnila možnosť zásahu parlamentnej stráže aj bez ich priameho pokynu.

Čo sa v debate ešte dozviete

  • Prečo podľa Rašiho neslúžia nové pravidlá v parlamente na umlčanie opozície
  • Prečo je potrebný aj etický kód poslancov
  • Prečo je presvedčený, že zavedenie dress kódu (zásad obliekania) je potrebný
  • Prečo odmieta zavedenie povinných skúšok na alkohol pre poslancov
  • Prečo sa jednoznačne zastáva ministra zdravotníctva Kamila Šaška
  • Prečo koalícia ponecháva vo funkcii splnomocnenca vlády Petra Kotlára
  • Čo hovorí na pokles preferencií strany Hlas a čo s tým strana urobí
  • Prečo nie je na stole otázka výmeny predsedu strany Hlas
Facebook X.com 3 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Richard Raši #Ide o pravdu
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"