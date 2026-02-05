Pravda Správy Domáce Pokračuje odvolávanie ministrov: Richter rečnil ráno o 3.30, Šimečka: Konzumujete moc a robíte pre oligarchov

Pokračuje odvolávanie ministrov: Richter rečnil ráno o 3.30, Šimečka: Konzumujete moc a robíte pre oligarchov

Poslanci Národnej rady vo štvrtok ráno naďalej diskutujú o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde. Rozpravu začali v stredu krátko pred 22.00 h a majú v nej bez prestávky pokračovať až do úplného prerokovania. Z pôvodných 67 ostáva písomne prihlásených ešte vyše 50 rečníkov, následne sa bude dať prihlásiť aj ústne.

05.02.2026 08:46
debata (5)

NAŽIVO Z NR SR:

Do diskusie sa v noci zapájali najmä opoziční poslanci. Tlmočili svoje výhrady voči vláde a jednotlivým členom kabinetu. Vláda podľa nich neslúži občanom SR. „Sedemdesiat percent ľudí na Slovensku chce, aby táto vláda podala demisiu, pretože ona reálne robí iba pre seba, konzumuje moc, svoju moc, pracuje pre svoje výhody, výhody kamarátov, oligarchov, pre beztrestnosť,“ skonštatoval poslanec a líder opozičného PS Michal Šimečka. Opozičníci vo svojich prejavoch hovorili o kauzách súčasnej koalície. Kritizovali tiež súčasnú zahraničnú politiku.

Jurík (PS) a Bartek (Hlas) na ta3 o Ficových cestách a odvolávaní ministrov
Video
Zdroj: ta3

Hovorili aj o zlej ekonomickej situácii v SR. Poukazovali tiež na stratu dôvery v štát a štátne inštitúcie. „Ľudia neveria, že sa štát stará o ich bezpečie. A to dopustila táto vláda,“ podotkla Mária Kolíková (SaS). Pýta sa, ako majú ľudia dodržiavať zákony, keď vidia, ako si koalícia mení pravidlá, aby unikla pred súdmi. Opozícia tiež namietala, že o odvolávaniach sa rokuje v zlúčenej rozprave a v nočných hodinách. Vládnym predstaviteľom tiež vyčítala, že nie sú prítomní v sále a nepočúvajú kritiku.

V rozprave v noci vystúpili aj zástupcovia koalície. Ľubica Laššáková (Hlas-SD) venovala svoje vystúpenie obhajobe ministrov Hlasu-SD. „Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) stabilizoval políciu, zastavil politické manipulácie, obnovil dôveru v bezpečnostné zložky a rovnako tak aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) stabilizoval zdravotníctvo,“ vyhlásila s tým, že návrhy opozície podľa nej obsahujú len príbehy a nie fakty.

vláda Taraba Šimkovičová Čítajte viac Šutaj Eštok, Taraba, Šimkovičová či Kaliňák. Parlament rokoval o odvolaní ministrov neskoro do noci (online)

Šéf poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter vystúpil po 3.30 h. Odmietol, že by vláda podviedla voličov v sľuboch, ktoré im dala. V návrhu na vyslovenie nedôvery vláde je podľa neho veľa poloprávd, neprávd aj „totálne vymyslených vecí“. Opozícii by zároveň vo svojich vystúpeniach odporúčal viac pokory, keď použila výraz o „brutálnej“ podpore, pretože je ešte ďaleko do volieb. Venoval sa najmä sociálnym a ekonomickým záležitostiam. Pripomenul, že je nevyhnutné konsolidovať. Uznal, že na Slovensku nepozastavili rast cien potravín, no výrazne ho spomalili vzhľadom na predchádzajúcu situáciu v čase pandémie. „Vláda Roberta Fica (Smer-SD) robí isté opatrenia, ktoré sa prejavujú. Možno nie v takej miere, ako by si niekto predstavoval, ale sú konkrétne výsledky,“ doplnil Richter.

Kolíková aj o odvolávaní ministrov či Lajčákovi
Video
Poslankyňa za SaS Mária Kolíková o aktuálnych politických témach. / Zdroj: ta3

Poslanci sa vo štvrtok od 9.00 h mali venovať návrhom z dielne ministerstva investícií. Ešte v stredu si však parlament schválil, že v prípade, že sa debata k odvolávaniam neskončí do štvrtka 9.00 h, bude sa v nej pokračovať a návrhy z dielne rezortu sa preberú až potom.

Facebook X.com 5 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Národná rada SR #odvolávanie ministrov
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"