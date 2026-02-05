Krajská prokuratúra prehovorila o darovaní vojenskej techniky Ukrajine

Ako povedal, vedené sú štyri veci z toho tri sú skončené a jedna vec je v štádiu prípravného konania.
Bratislavská krajská prokuratúra ešte na jeseň v novembri oznámila, že vyšetrovanie darovania vojenskej techniky nášmu východnému susedovi nepreukázalo vznik škody Slovenskej republike, ani to, že by vtedajší členovia vlády konali s úmyslom zadovážiť si neoprávnený prospech, či prekračovali právomoci. Polícia trestné stíhanie zastavila s tým, že skutok nie je trestným činom.
„Vyšetrovateľ Policajného zboru dňa 30. októbra 2025 zastavil trestné stíhanie vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v jednočinnom súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa z dôvodu, že je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci,“ uviedla vtedy hovorkyňa bratislavskej krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová.
Exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) v tom čase uviedol, že sa potvrdili jeho tvrdenia. Konkrétne, že vláda Eduarda Hegera (Demokrati) konala v súvislosti s darovaním stíhačiek MiG-29 nielen morálne, ale aj v národnom záujme a v súlade s platnými zákonmi a ústavou.Čítajte viac Žilinka o stretnutí s Ficom: Nikto mi neponúkol ohryzenú kosť, nie som obchodník s kobercami
Témy sa dotkol vo štvrtok aj premiér Robert Fico (Smer), keď reagoval na tlačovku generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
„Kladiem si otázku, komu a čomu mala dnešná politická tlačová konferencia, ktorá bola jednoliatym útokom na vládu a premiéra, slúžiť. Najmä ak sa konala v deň, keď Ministerstvu obrany SR bolo doručené rozhodnutie prokurátora opätovne chrániaceho bývalého ministra obrany J. Naďa v prípade nezákonného darovania vojenských MIG-29 Ukrajine,“ napísal na sociálnej sieti.