Zomrela obľúbená televízna a rozhlasová hlásateľka, divákom sa prihovárala aj z Televíznych novín

Hana Rendeková zomrela vo veku 98 rokov. O jej úmrtí informoval na sociálnej sieti moderátor STVR Martin Jurčo. Tvorila vysielaciu dvojicu so známym hlásateľom Imrichom Fábrym.

05.02.2026 09:53
Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského prerušila po troch semestroch. Neskôr pracovala ako úradníčka na Povereníctve pôšt a externe spolupracovala s Československým rozhlasom, od roku 1956 aj s Československou televíziou v Bratislave.

„Účinkovala vo vysielaní pre poľnohospodárov, neskôr bola hlásateľkou Televíznych novín. V Československom rozhlase pracovala ako hlásateľka v rokoch 1961 – 1986. S Imrichom Fábrym tvorila hlásateľskú dvojicu,“ priblížila STVR.

Počuť sme Hanu Rendekovú mohli aj medzi účinkujúcimi v rôznych literárnych a publicistických pásmach ako Cesta (o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, 1969) a aj v rozhlasovej hre Paola Leviho Prípad Pinedus (1967).

Za svoju prácu bola Hana Rendeková niekoľkokrát ocenená ako Vzorná pracovníčka Československého rozhlasu (1977) a Zaslúžilá pracovníčka Československého rozhlasu (1985).

V Slovenskom rozhlase pracovala nepretržite od 1. januára 1961 do 31. mája 1986.

