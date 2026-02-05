Zomrela obľúbená televízna a rozhlasová hlásateľka, divákom sa prihovárala aj z Televíznych novín

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského prerušila po troch semestroch. Neskôr pracovala ako úradníčka na Povereníctve pôšt a externe spolupracovala s Československým rozhlasom, od roku 1956 aj s Československou televíziou v Bratislave.
„Účinkovala vo vysielaní pre poľnohospodárov, neskôr bola hlásateľkou Televíznych novín. V Československom rozhlase pracovala ako hlásateľka v rokoch 1961 – 1986. S Imrichom Fábrym tvorila hlásateľskú dvojicu,“ priblížila STVR.
Počuť sme Hanu Rendekovú mohli aj medzi účinkujúcimi v rôznych literárnych a publicistických pásmach ako Cesta (o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, 1969) a aj v rozhlasovej hre Paola Leviho Prípad Pinedus (1967).
Za svoju prácu bola Hana Rendeková niekoľkokrát ocenená ako Vzorná pracovníčka Československého rozhlasu (1977) a Zaslúžilá pracovníčka Československého rozhlasu (1985).
V Slovenskom rozhlase pracovala nepretržite od 1. januára 1961 do 31. mája 1986.