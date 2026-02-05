Danko sa zapojil do odvolávania členov vlády. Kritizoval ministra športu a prekvapil celé plénum

Národná rada SR rokovala o odvolávaní ministrov celú noc zo stredy na štvrtok a rozprava už trvala viac ako 12 hodín. Napriek tomu sa v pléne neukázal ani jeden z odvolávaných ministrov. Diskusia bola miestami veľmi ostrá a padli aj vyhrážky voči súčasnej vláde.Čítajte viac Šutaj Eštok, Taraba, Šimkovičová či Kaliňák. Parlament rokoval o odvolaní ministrov neskoro do noci (online)
Nečakaný zvrat nastal v momente, keď sa predsedajúci schôdze líder SNS Danko stotožnil s výhradami opozičných poslancov z Progresívneho Slovenska a pridal sa ku kritike ministra športu Rudolfa Huliaka (nom. Smer). Hoci jeho odvolávanie nie je na programe, debata sa k nemu stočila krátko po deviatej hodine ráno.
Poslankyňa Jana Hanuliaková (PS) vo faktickej poznámke upozornila na zlý stav telocviční na základných školách. Ako príklad uviedla školu v obci Abrahám, kde žije. Koaličných poslancov vyzvala, aby sa prišli pozrieť do škôl, kde deti namiesto telocviční cvičia na chodbách. Danko sa jej opýtal, o ktorú školu ide, a následne reagoval aj poslanec Marián Viskupič, ktorý so smiechom dodal, že telocvičňu nemajú ani v Šurovciach.
Natália Nash (PS) uviedla, že obce môžu na výstavbu telocviční získať financie z fondov, no musia zabezpečiť 30-percentné spolufinancovanie. Na to Danko reagoval s prekvapením.
„Ťažko sa mi to počúva, ale 30 percent? Spoluúčasť je desať, nie?“ spýtal sa. Podľa neho sa podiel samospráv znižoval a dnes by mali hradiť len desať percent nákladov. Zároveň upozornil, že vo fonde na podporu športu je 60 miliónov eur.
„Hlavne, že je tam 60 miliónov. Ja ho (Huliaka) tiež nemám rád, ale to ministerstvo hádam dáte do poriadku, dobre?“ povedal Danko, čím si vyslúžil smiech aj potlesk v sále. Dodal, že verí v zmysel existencie rezortu športu.
Do rozpravy sa následne prihlásil aj Michal Sabo (PS), ktorý Dankovi poďakoval za novú telocvičňu v Miloslavove. „To bolo bez irónie, naozaj. Vďaka,“ dodal.