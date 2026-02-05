Pravda Správy Domáce Naď: Som hrdý na to, ako bývalá vláda pomáhala Ukrajine, vlastizradcom nie som

Naď: Som hrdý na to, ako bývalá vláda pomáhala Ukrajine, vlastizradcom nie som

Exminister obrany a predseda mimoparlamentnej strany Demokrati Jaroslav Naď je podľa svojich slov hrdý na svoju bývalú vládu aj úradníkov, že pri pomoci Ukrajine konali správne, zákonne a hospodárne. Naď to vyhlásil na tlačovej konferencii v reakcii na štvrtkové informácie bratislavskej krajskej prokuratúry o uzavretí viacerých vyšetrovaní darovania techniky.

05.02.2026 12:12
Jaroslav Naď / Eduard Heger / Foto: ,
Exminister obrany Jaroslav Naď a bývalý premiér Eduard Heger na snímke zo septembra 2023
debata (6)

Ako doplnil, je zároveň rozhorčený, pretože politici koalície občanov štyri roky klamali o trestných činoch pri darovaní techniky. „Polícia, ktorá to vyšetrovala, tí vyšetrovatelia konali veľmi profesionálne,“ uviedol. Vyhlásil, že polícia bola pod obrovským tlakom a vyšetrovateľ teraz čelí sám trestnému oznámeniu.

Remeta: OČTK uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní pre pomoc Ukrajine
Video

Bývalý minister tiež očakáva aj podobné rozhodnutie v ďalšom prípade. Opakovane odmietol, že by bol vlastizradca. Vyhlásil, že po nástupe k moci bude polícia vyšetrovať súčasných koaličných politikov.

Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.

Prokurátor doplnil, že Krajská prokuratúra v Bratislave registruje ďalšie dve trestné oznámenia súvisiace s pomocou Ukrajine. „Jedno trestné oznámenie smerovalo voči policajtovi, ktorý vo veci konal. Druhé trestné oznámenie smerovalo k ďalším osobám, ktoré vtedy na ministerstve obrany pôsobili a predkladali podklady bývalému exministrovi obrany, keďže tieto napadli len minulý týždeň. Budú predmetom samostatného konania,“ uviedol.

Do boja s Ruskom. Slovenské migy odleteli na Ukrajinu (Video z 24.03.2023)
Video
Pozrite si video Ozbrojených síl SR. Ministerstvo obrany informovalo, že prvé štyri stíhačky MiG-29 sú už na Ukrajine.

Prípady súvisiace s darovaním vojenskej techniky Ukrajine vyšetruje na Úrade boja proti organizovanej kriminalite tím Darca. Zriadili ho v novembri 2024 po zverejnení správy NKÚ. Jeho úlohou je venovať sa podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky za stovky miliónov eur na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády.

MiG-29, stíhačky, Ukrajiny, migy Čítajte viac Kaliňák sa v kauze darovania migov Ukrajine nevzdáva, podal sťažnosť
Facebook X.com 6 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Jaroslav Naď #vojna na Ukrajine
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"