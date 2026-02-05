Naď: Som hrdý na to, ako bývalá vláda pomáhala Ukrajine, vlastizradcom nie som

Ako doplnil, je zároveň rozhorčený, pretože politici koalície občanov štyri roky klamali o trestných činoch pri darovaní techniky. „Polícia, ktorá to vyšetrovala, tí vyšetrovatelia konali veľmi profesionálne,“ uviedol. Vyhlásil, že polícia bola pod obrovským tlakom a vyšetrovateľ teraz čelí sám trestnému oznámeniu.
Bývalý minister tiež očakáva aj podobné rozhodnutie v ďalšom prípade. Opakovane odmietol, že by bol vlastizradca. Vyhlásil, že po nástupe k moci bude polícia vyšetrovať súčasných koaličných politikov.
Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.
Prokurátor doplnil, že Krajská prokuratúra v Bratislave registruje ďalšie dve trestné oznámenia súvisiace s pomocou Ukrajine. „Jedno trestné oznámenie smerovalo voči policajtovi, ktorý vo veci konal. Druhé trestné oznámenie smerovalo k ďalším osobám, ktoré vtedy na ministerstve obrany pôsobili a predkladali podklady bývalému exministrovi obrany, keďže tieto napadli len minulý týždeň. Budú predmetom samostatného konania,“ uviedol.
Prípady súvisiace s darovaním vojenskej techniky Ukrajine vyšetruje na Úrade boja proti organizovanej kriminalite tím Darca. Zriadili ho v novembri 2024 po zverejnení správy NKÚ. Jeho úlohou je venovať sa podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky za stovky miliónov eur na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády.