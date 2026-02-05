Audit, faktúry a politické väzby: Čo spája Projekt Fórum Marty Šimečkovej s ľuďmi z Progresívneho Slovenska?

Zistenia redakcie Marker naznačujú, že v zákulisí fungovania a aktivít združenia Projekt Fórum sa objavujú viaceré osoby spojené s hnutím Progresívne Slovensko. „Hoci ide o desiatky tisíc eur, ktoré mali byť neoprávnene vyplatené z verejných financií, v hnutí Progresívne Slovensko táto kauza nevyvolala výraznejšiu odozvu," napísal portál.
Jednou zo spomenutých osôb s prepojením je zakladajúca členka a v súčasnosti podpredsedníčka PS Zora Jaurová. Predtým, ako sa stala poslankyňou, pôsobila v spoločnosti MPhilms. Podľa výsledkov vládneho auditu táto firma minimálne v roku 2021 zabezpečovala pre Projekt Fórum finančný manažment.Čítajte viac Vládni audítori našli vážne chyby v projektoch Marty Šimečkovej, išlo najmä o duplicitné faktúry z viacerých dotácií
V uvedenom roku vystavila spoločnosť MPhilms združeniu Projekt Fórum spolu jedenásť faktúr v celkovej sume 4 200 eur. Práve v tom istom období si pritom Projekt Fórum nechalo preplatiť 45 faktúr duplicitne a ďalšie štyri dokonca trikrát. Jaurová v tom čase v MPhilms pôsobila ako producentka a spolupracovala na viacerých filmových projektoch. „Niektorí ľudia z filmového prostredia naznačujú, že tieto väzby môžu byť hlbšie," napísal portál Marker.
Zora Jaurová aj Mátyás Prikler, konateľ spoločnosti MPhilms, zhodne uvádzajú, že Jaurová nikdy nebola vlastníčkou firmy ani jej štatutárkou. Redakcii Marker však poskytla „pomerne detailné informácie o spolupráci MPhilms so združením Projekt Fórum."
„Firma MPhilms fakturovala Projektu Fórum v istom období účtovné služby v objeme cca 300 eur mesačne za prácu účtovníčky. Jej náplň práce sa však nijako netýkala vyúčtovaní konkrétnych projektov, išlo o bežné ‚prevádzkové‘ účtovníctvo,“ napísala Jaurová. Odkiaľ má tieto informácie? Jaurová pre Marker odpovedala, že si ich overila u konateľa spoločnosti. Zároveň dodala, že ide o verejne známe fakty, ktoré už boli komunikované aj verejne.
„Podľa anonymných zdrojov z filmárskeho prostredia je MPhilms dlhodobo vnímaná ako firma prepojená so Zorou Jaurovou. Tá však v nej oficiálne nevystupuje, ani nemôže vystupovať ako konateľka, keďže by sa tým dostala do konfliktu záujmov," napísal ďalej Marker.
Reklama na Facebooku
V minulosti bola Jaurová riaditeľkou Národnej kancelárie programu Kultúra, členkou Rady Fondu na podporu umenia a zastupovala Slovensko vo Výbore pre kultúrne záležitosti Rady EÚ. Zároveň pôsobila ako viceprezidentka organizácie Culture Action Europe a zastávala viacero ďalších pozícií v oblasti kultúrnej politiky.
„Počas predvolebnej kampane v roku 2019 bola na sociálnej sieti Facebook platená reklama v prospech Zory Jaurovej a koalície PS–Spolu, pričom ako objednávateľ bola uvedená MPhilms. Podľa knižnice reklám Facebooku išlo približne o dvadsať reklamných príspevkov," zistila redakcia portálu Marker.Čítajte viac Kauza Šimečkovej mamy: ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva
Tlačové oddelenie PS upozornilo, že zadávateľ reklamy mal iné identifikačné číslo ako spoločnosť MPhilms. Prikler následne vysvetlil, že reklamu neplatila obchodná spoločnosť, ale občianske združenie MPhilms, ktoré bolo v kampani registrované ako tretia strana s transparentným účtom. Podľa jeho slov išlo o legálny a otvorený postup. Marker.sk dodáva, že za firmou aj občianskym združením MPhilms stojí tá istá osoba, sídlia na rovnakých adresách a používajú tú istú webovú prezentáciu.
Spoločnosť MPhilms zároveň popiera, že by mala akúkoľvek súvislosť s problematickými aktivitami Projektu Fórum. Podľa Priklera firma v minulosti zabezpečovala pre združenie len základné účtovníctvo, nie vyúčtovanie voči fondom či donorom, ktoré si združenie spracovávalo samo.
Nájom v Starej tržnici
Ďalšia nepriama väzba Zory Jaurovej na aktivity Projektu Fórum sa týka Starej tržnice v Bratislave, kde združenie organizovalo verejné podujatia. Podľa oficiálneho cenníka stojí základný prenájom priestorov približne 7 000 eur bez DPH, pričom doplnkové služby môžu navýšiť cenu o ďalších 2 000 až 3 500 eur. Celková suma sa tak bežne pohybuje okolo 10 000 eur. Projekt Fórum však v roku 2021 zaplatil za prenájom len 2 500 eur, pričom faktúra zahŕňala aj ozvučovaciu techniku.Čítajte viac Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre projekt Marty Šimečkovej
„Jedno z možných vysvetlení opäť smeruje k prepojeniam na progresívne prostredie," napísal Marker.sk. Mesto Bratislava v roku 2013 prenajalo Starú tržnicu na 15 rokov za symbolické jedno euro ročne Aliancii Stará tržnica. Medzi jej pôvodnými členmi figurovali aj súčasný primátor Matúš Vallo a Zora Jaurová. Z Aliancie neskôr odišli, no viacero pôvodných členov v nej pôsobí dodnes.
Ďalšie prepojenie PS a Projekt Fórum
Ďalšou osobou, ktorá poukazuje na personálne prepojenia Projektu Fórum s PS, je Lucia Popadičová. V roku 2019 zastávala funkciu vedúcej kancelárie Progresívneho Slovenska a aj dnes pôsobí v straníckych štruktúrach, zároveň pracuje ako asistentka predsedníčky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej.
Jej e-mailový kontakt sa objavuje v zmluvách medzi Fondom na podporu umenia a Projektom Fórum už od roku 2018 až po najnovšie zmluvy z roku 2024.
Popadičová uviedla, že v združení pôsobila len ako dobrovoľníčka a stážistka v rokoch 2015 – 2017 a s neskorším fungovaním organizácie nemá nič spoločné. O duplicitných faktúrach ani iných nezrovnalostiach podľa vlastných slov nemá žiadne informácie a o odstránenie svojho kontaktu zo zmlúv žiadala už dávno.
Problém v tejto skutočnosti nevidí ani Zuzana Mesterová, ktorá Popadičovej vyjadrila plnú dôveru a označila ju za profesionálku. Tvrdí, že žiadny podvod nebol preukázaný a že audit nič také nekonštatoval. Zároveň poprela akékoľvek prepojenie združenia na hnutie PS. V reakcii poukázala aj na dlhodobé útoky premiéra Roberta Fica voči lídrovi opozície Michalovi Šimečkovi a jeho rodine, pričom zdôraznila jednotu strany a jej odhodlanie pokračovať v politickom boji.