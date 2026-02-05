Samuel S. obvinený z prípadu vlaňajšieho útoku v Spišskej Starej Vsi zostáva vo väzbe

„Senát Špecializovaného trestného súdu na neverejnom zasadnutí dňa 5. februára rozhodol o ponechaní obvineného vo väzbe. Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obvinený podal proti nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd,“ ozrejmila.
Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Spis pripojený k obžalobe pozostáva z desiatich zväzkov s rozsahom 3830 strán a početných vecných dôkazov. Obsahuje aj 16 znaleckých dokazovaní z oblasti toxikológie, daktyloskopie, biológie, mechanoskopie, trasológie, informatiky, zdravotníctva a farmácie, psychiatrie a psychológie.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy.