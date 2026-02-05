Starosta obce Dolný Bar spoznal trest v kauze podvodu s dotáciami EÚ

„Samosudca ŠTS uznal obžalovaného za vinného z pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s pokračovacím prečinom subvenčného podvodu a uložil mu úhrnný peňažný trest vo výmere 20.000 eur. Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd obžalovanému uložil náhradný trest odňatia slobody vo výmere šesť mesiacov,“ konštatovala Mária Horáková zo ŠTS.
Podľa obžaloby Bereczk v roku 2018 požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške približne 758.000 eur na vybudovanie cyklotrasy, financovanej z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 85 percent nákladov. Žiadosti o platbu podal v roku 2021 na nákup a použitie stavebného materiálu. Údajne mal pri tom použiť sčasti falošné doklady. Deklarovali nákup drahšieho stavebného materiálu, než bol lacnejší štrkopiesok vyťažený v rámci revitalizácie neďalekého rybníka financovanej z eurofondov.
Požadovaná platba sa napokon neuskutočnila, keďže pri kontrole na mieste sa podľa EPPO zistil nesúlad medzi niektorými požadovanými a skutočne použitými stavebnými materiálmi. Ako tiež tvrdila EPPO, obžalovaný týmto konaním spôsobil možnú škodu vo výške takmer 95.000 eur, zhruba 85.000 eur z ERDF a zvyšných skoro 10.000 eur z národných fondov.
Proces so starostom Dolného Baru sa začal vlani v novembri. Jeho obhajoba vtedy tvrdila, že obžaloba je nedôvodná a Bereczk vyhlásil, že je nevinný.