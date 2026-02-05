Bartek ostro zaútočil na Mikloška. Ten reagoval: „Trápna noc“, opozícia hovorí o hanbe, koalícia tiež žiada ospravedlnenia

Bartekov prejav patril k najtvrdším počas rokovania. Hoci na úvod deklaroval rešpekt k Mikloškovmu veku, vzápätí jeho politické pôsobenie ostro odsúdil. „Ja si vážim šediny na hlave pána Mikloška. Ale opovrhujem tým, čo v politike tento človek robil,“ vyhlásil. Sporné bolo podľa najmladšieho poslanca NR SR aj Mikloškovo vystupovanie v súčasnosti. „Ako sa môže v roku 2026 sem postaviť tento človek a hovoriť, že ide hájiť záujmy Slovenskej republiky, keď bol vždy proti záujmom Slovenskej republiky? Nehlasoval ani za Ústavu Slovenskej republiky,“ povedal Bartek.
V ďalšej časti vystúpenia Bartek porovnával Mikloška s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom. „Vy Mečiarovi nesiahate ani po členky a za týmto výrokom si stojím," vyhlásil. Predstaviteľov KDH zároveň označil za fanatikov a samotného Mikloška za protislovenského.
Napätie v sále ešte viac vzrástlo, keď Bartek skritizoval neprítomnosť predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku počas nočného rokovania. „Ide mu len o videjká na sociálne siete, ľudia sú mu ukradnutí,“ uviedol. Opozícia reagovala okamžite a poukazovala na to, že v pléne chýba aj líder Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorého sa návrh na odvolanie vlády týka. Poslanec PS Ján Hargaš reagoval ironickou poznámkou: „Prosím vás, vystupujte ďalej, lebo odkedy to robíte, tak ste zo 14 percent klesli na 7.“
Na Bartekove výroky reagoval aj samotný Mikloško. Poďakoval sa opozičným kolegom, ktorí sa ho v sále zastali, a nočné rokovanie označil za mimoriadne negatívny moment. „Táto noc zostane už navždy zapísaná v dejinách,“ vyhlásil, pričom ju prirovnal k Noci dlhých nožov. Aktuálnu schôdzu zároveň zhrnul slovami, že išlo o „trápnu noc“.
Do sporu sa zapojil aj poslanec KDH Marián Čaučík, ktorý vyzval Michala Barteka, aby sa Františkovi Mikloškovi ospravedlnil. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar zase vyzval niektorých poslancov opozície, aby sa tiež ospravedlnili za svoje výroky.
Igor Šimko (Hlas) sa v relácii Téma na ta3 vyjadril, že by volil iný slovník, no „máme demokraciu".