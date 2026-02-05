Pravda Správy Domáce Nórska polícia vyšetruje bývalého premiéra Jaglanda pre väzby na Epsteina

Nórska polícia vyšetruje bývalého premiéra Jaglanda pre väzby na Epsteina

Nórska polícia vo štvrtok oznámila, že začala vyšetrovanie pre podozrenie zo „závažnej korupcie“ voči bývalému premiérovi Thorbjörnovi Jaglandovi v súvislosti s jeho väzbami na odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

05.02.2026 22:02
debata (1)
Clintonovci budú svedčiť v kauze Epstein
Video
Zdroj: Reuters

Jagland bol predsedom nórskej vlády v rokoch 1996 až 1997 a neskôr generálnym tajomníkom Rady Európy v rokoch 2009 až 2019. V období od januára 2009 do marca 2015 zároveň predsedal výboru, ktorý vyberá laureáta Nobelovej ceny za mier.

Polícia „začala vyšetrovanie zamerané na… Thorbjörna Jaglanda pre podozrenie zo závažnej korupcie,“ uviedol nórsky národný orgán pre vyšetrovanie hospodárskej a environmentálnej kriminality.

ipiccy image 32 Čítajte viac Lajčák mu písal o cigare s Lavrovom i Ficovi. Expert z USA: Epsteinov prípad je viac než len politický škandál
Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Nórsko #Jeffrey Epstein
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"