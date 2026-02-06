Macron otvára dialóg s Moskvou. Stuška hovorí o vytriezvení, Škripek varuje pred ústupkami

Podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Michal Stuška (Smer) správy o francúzskom kontakte s Moskvou vníma pozitívne, hoci „veľmi jemne a opatrne“. Podľa neho totiž doterajší prístup Európy aj svetovej diplomacie v súvislosti s Ukrajinou označil za „strašnú chybu, že nás to bude ešte dlho mrzieť,“ povedal v relácii TA3 Téma dňa.
Za dôležité považuje, že podľa neho „postupne dochádza k istému vytriezvievaniu“ a francúzsky krok nie je „jediná lastovička“, no „vnímame ju relatívne významne“. Zároveň naznačil súvis s tým, o čom sa malo hovoriť aj na pôde výborov: pôvodné témy mali byť podľa neho práve rokovania v Elyzejskom paláci s prezidentom Emanuelom Macronom.
Člen Výboru NR SR pre európske záležitosti Branislav Škripek (KDH) pripomenul, že tlak na rokovania sa zvýšil od nástupu prezidenta Trumpa, pričom citoval jeho vyhlásenia, že vojnu „zakrátko ukončí“. Zároveň ale zdôraznil, že Európa podľa neho stále zostáva mimo hlavného formátu.
Škripek tvrdil, že pre Európu je kľúčové trvať na zásadách: „Nemôžeme akceptovať zničenie územnej celistvosti Ukrajiny. Nemôžeme akceptovať ponižujúce podmienky.“ A pripomenul aj faktický rámec konfliktu: „Rokovania predbiehajú a Rusko neustále útočí a spôsobuje veľmi vážne škody civilnej infraštruktúre“.
Zároveň odmieta model, v ktorom by sa rozhodovalo bez európskej účasti: „Neexistuje, aby ste rokovali o tretej krajine a ešte k tomu vynechali EÚ, ktorej sa to extrémne týka“.
Iný meter na Fica a Macrona?
Poslanci porovnávali obnovenie dialógu s Ruskom aj s cestou premiéra SR Roberta Fica do Moskvy. Škripek opisoval Ficovu cestu do Moskvy ako krok bez vysvetlenia: „Z ničoho nič vycestoval do Moskvy a na to sme všetci len pozerali, že čo sa deje“. Podľa neho nešlo o vyjednávanie o mieri na Ukrajine, ale že „premiér tam išiel s úplne inými vecami“.
Stuška naopak naznačil, že aj v ďalších prípadoch sa „to postupne bude roztápať“, lebo niektorí aktéri „musia deklarovať, že nie, že je to no-go zóna“.
Škripek tiež pripomenul, že Slovensko nebolo pozvané na nedávne rokovania takzvanej koalície ochotných. Podľa neho však už aj prezident aj premiér „prejavili vôľu, že by sme tam vyslali pozorovateľa“. Poslanec odmietal démonizovanie konceptu „koalície ochotných“ a naznačil, že medzinárodná prítomnosť by mohla byť dôležitá.
Stuška v odpovedi preniesol ťažisko na otázku bezpečnostných garancií aj na ruskej strane: „takisto má právo požadovať bezpečnostné garancie rovnako ako Ukrajinská strana“. Označil to za „dôvod začatia konfliktu“. Ako realistickejší rámec spomenul sily pod gesciou OSN a bezpečnostnej rady, pričom zdôraznil, že nie samotné vojska NATO ani „vojaci krajín ktoré zbroja ich vojenského protivníka“.
Záverečná Stuškova veta zároveň naznačila, aké územné parametre podľa neho dnes reálne visia vo vzduchu: „už si musíme si uznať, že je diskusia asi len o západnej časti toho Donbasu.“