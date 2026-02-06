Milióny pre Kollára či Kmotríka? U Tarabu vraj skončila šéfka sekcie, rezort hovorí o konsolidácii

„Podľa mojich informácií skončila vo funkcii jedna z najbližších spolupracovníčok Tarabu, generálna riaditeľka eurofondovej sekcie na MŽP SR Monika Škrabáková. K personálnej zmene došlo obratom po medializácií výsledkov eurofondovej výzvy na “vodozádržné” opatrenia, v ktorej milióny eur priklepli na golfové ihriská a zasnežovanie lyžiarskych stredísk pre zvučné mená slovenského biznisu a väčšina obcí ostala neúspešná,“ uviedol Kiča na sociálnej sieti.
Podľa ministerstva životného prostredia ide o zlučovanie riadiacich funkcií z dôvodu konsolidácie. „Na Ministerstve životného prostredia SR z dôvodu konsolidácie dochádza k zlučovaniu riadiacich funkcií naprieč ministerstvom a tento proces je dlhodobo nastavený. Bez tejto konsolidácie riadiacich pozícií nie je v silách ministerstva ušetriť už po minuloročnej redukcii zamestnancov ďalších 10 % výdavkov. Sekcia environmentálnych programov a projektov nie je jediná, kde k tomuto kroku prišlo a nie je ani posledná v tomto roku," uviedla hovorkyňa MŽP Kristína Letková.
Podľa Kiču personálna zmena súvisí s kauzou prideľovania dotácií na vodozádržné opatrenia. Na tú upozornili začiatkom týždňa opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska. Podľa nich mal envirorezort rozdeliť väčšinu z 11-miliónovej eurofondovej výzvy na vodozádržné opatrenia medzi projekty v súkromných rezortoch na Donovaloch, v Bachledovej doline a v golfovom rezorte na Záhorí. Peniaze podľa nich majú ísť napríklad do lyžiarskeho strediska na Donovaloch, kde uspel projekt politika a podnikateľa Borisa Kollára, na jazierko v golfovom areáli podnikateľa Ivana Kmotríka či na dve nádrže v areáli strediska Bachledka, ktoré patrí spoločnosti Immobau.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) na zverejnené informácie o dotáciách v utorok (3.2.) reagoval videom na sociálnej sieti. „Nikto nič nedostal, ja som nikomu nič nepodpísal. Eurofondy sú vo fáze, že sa iba vyhodnotili žiadosti, ktoré prišli,“ uviedol.