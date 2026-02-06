Pravda Správy Domáce Milióny pre Kollára či Kmotríka? U Tarabu vraj skončila šéfka sekcie, rezort hovorí o konsolidácii

Milióny pre Kollára či Kmotríka? U Tarabu vraj skončila šéfka sekcie, rezort hovorí o konsolidácii

Na Ministerstve životného prostredia mala skončiť generálna riaditeľka sekcie environmentálnych programov a projektov Monika Škrabáková. Dôvodom malo byť rozdeľovanie eurofondových dotácií na takzvané vodozádržné opatrenia. Na sociálnej sieti na to upozornil Michal Kiča z mimoparlamentnej strany Demokrati. Envirorezort informáciu jednoznačne nepotvrdil, uviedol len, že z dôvodu konsolidácie dochádza k zlučovaniu riadiacich funkcií naprieč ministerstvom.

06.02.2026 09:12
debata

„Podľa mojich informácií skončila vo funkcii jedna z najbližších spolupracovníčok Tarabu, generálna riaditeľka eurofondovej sekcie na MŽP SR Monika Škrabáková. K personálnej zmene došlo obratom po medializácií výsledkov eurofondovej výzvy na “vodozádržné” opatrenia, v ktorej milióny eur priklepli na golfové ihriská a zasnežovanie lyžiarskych stredísk pre zvučné mená slovenského biznisu a väčšina obcí ostala neúspešná,“ uviedol Kiča na sociálnej sieti.

Taraba v Ide o pravdu: Ľudí v Málinci extrémne odškodníme, budú z nich milionári. Do Republiky nepôjdem, vystupujú ako opozícia
Video

Podľa ministerstva životného prostredia ide o zlučovanie riadiacich funkcií z dôvodu konsolidácie. „Na Ministerstve životného prostredia SR z dôvodu konsolidácie dochádza k zlučovaniu riadiacich funkcií naprieč ministerstvom a tento proces je dlhodobo nastavený. Bez tejto konsolidácie riadiacich pozícií nie je v silách ministerstva ušetriť už po minuloročnej redukcii zamestnancov ďalších 10 % výdavkov. Sekcia environmentálnych programov a projektov nie je jediná, kde k tomuto kroku prišlo a nie je ani posledná v tomto roku,” uviedla hovorkyňa MŽP Kristína Letková.

Minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak Čítajte viac Huliak sa ostro pustil do svojho koaličného kolegu. Tarabove dotácie označil za silnú kávu. Minister reagoval

Podľa Kiču personálna zmena súvisí s kauzou prideľovania dotácií na vodozádržné opatrenia. Na tú upozornili začiatkom týždňa opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska. Podľa nich mal envirorezort rozdeliť väčšinu z 11-miliónovej eurofondovej výzvy na vodozádržné opatrenia medzi projekty v súkromných rezortoch na Donovaloch, v Bachledovej doline a v golfovom rezorte na Záhorí. Peniaze podľa nich majú ísť napríklad do lyžiarskeho strediska na Donovaloch, kde uspel projekt politika a podnikateľa Borisa Kollára, na jazierko v golfovom areáli podnikateľa Ivana Kmotríka či na dve nádrže v areáli strediska Bachledka, ktoré patrí spoločnosti Immobau.

Tomáš Taraba Čítajte viac Milióny z eurofondov na golfové ihrisko či lyžovanie. Podľa PS Tarabova výzva smeruje k oligarchom

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) na zverejnené informácie o dotáciách v utorok (3.2.) reagoval videom na sociálnej sieti. „Nikto nič nedostal, ja som nikomu nič nepodpísal. Eurofondy sú vo fáze, že sa iba vyhodnotili žiadosti, ktoré prišli,“ uviedol.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Ivan Kmotrík #Boris Kollár #Tomáš Taraba #strana Demokrati
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"