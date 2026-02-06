Pravda Správy Domáce Poslanci začali rokovanie záverečnými rečami k odvolávaniam ministrov

Poslanci Národnej rady začali siedmy rokovací deň 46. parlamentnej schôdze. Pokračujú vo vystúpeniach predkladateľov návrhov na odvolanie siedmich ministrov so záverečnými slovami.

V pléne aktuálne prednáša záverečné stanovisko Zora Jaurová (PS) k návrhu na vyslovenie nedôvery ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS).

Parlament rozpravu k odvolávaniam ukončil vo štvrtok (5. 2.) okolo 11.00 h. Následne začali vystupovať opoziční poslanci, ktorí návrhy na odvolanie predložili, so záverečnými slovami. Vystúpenie vo štvrtok dokončil len predkladateľ návrhu na vyslovenie nedôvery celej vláde. Pri tomto bode preto už hlasovanie prebehlo, parlament ho odmietol.

Rokovanie má v piatok trvať do 16.00 h. Poslanci by o prebratých návrhoch hlasovať nemali. Najbližšie hlasovanie ich čaká v utorok (10. 2.).

