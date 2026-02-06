Majerský z KDH podá civilnú žalobu na Tibora Gašpara. Bude sa domáhať verejného ospravedlnenia

Informovalo o tom Kresťanskodemokratické hnutie. „Tibor Gašpar ma verejne obvinil z korupcie a z prijatia úplatku. Tieto tvrdenia sú nepravdivé, ničím nepodložené a vážne poškodili moju osobnú aj profesionálnu povesť. Dôrazne odmietam, aby ma ktokoľvek verejne obviňoval z trestnej činnosti bez akýchkoľvek dôkazov,“ uviedol Majerský v stanovisku zaslanom KDH.
„Mandátový a imunitný výbor NR SR nezačal v tejto veci konanie, keďže vládna koalícia má v týchto výboroch väčšinu. Keďže Tibor Gašpar sa za svoje výroky verejne neospravedlnil, rozhodol som sa brániť právnou cestou,“ uviedol ďalej poslanec hnutia.
V civilnom konaní bude Majerský žiadať verejné ospravedlnenie a ochranu svojej dobrej povesti. „Ako verejný činiteľ považujem za nevyhnutné postaviť sa proti nepravdivým obvineniam a trvať na tom, aby politická diskusia mala svoje jasné hranice a bola vedená zodpovedne,“ uzavrel Majerský.Čítajte viac Majerský: Nikto ma nekorumpoval, rozhodol som sa slobodne. Gašpar ho pobavil