Majerský z KDH podá civilnú žalobu na Tibora Gašpara. Bude sa domáhať verejného ospravedlnenia

Poslanec Národnej rady František Majerský (KDH) podá civilnú žalobu na podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer) a bude sa domáhať verejného ospravedlnenia za nepravdivé výroky, ktoré zazneli v pléne Národnej rady.

06.02.2026 10:16
František Majerský Foto: ,
Poslanec František Majerský (KDH)
Informovalo o tom Kresťanskodemokratické hnutie. „Tibor Gašpar ma verejne obvinil z korupcie a z prijatia úplatku. Tieto tvrdenia sú nepravdivé, ničím nepodložené a vážne poškodili moju osobnú aj profesionálnu povesť. Dôrazne odmietam, aby ma ktokoľvek verejne obviňoval z trestnej činnosti bez akýchkoľvek dôkazov,“ uviedol Majerský v stanovisku zaslanom KDH.

Zdroj: TASR

„Mandátový a imunitný výbor NR SR nezačal v tejto veci konanie, keďže vládna koalícia má v týchto výboroch väčšinu. Keďže Tibor Gašpar sa za svoje výroky verejne neospravedlnil, rozhodol som sa brániť právnou cestou,“ uviedol ďalej poslanec hnutia.

V civilnom konaní bude Majerský žiadať verejné ospravedlnenie a ochranu svojej dobrej povesti. „Ako verejný činiteľ považujem za nevyhnutné postaviť sa proti nepravdivým obvineniam a trvať na tom, aby politická diskusia mala svoje jasné hranice a bola vedená zodpovedne,“ uzavrel Majerský.

