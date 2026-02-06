Demokrati vyzbierali 350-tisíc podpisov za referendum, žiadajú predčasné voľby

Cieľom referenda je predčasné ukončenie volebného obdobia súčasnej vlády, obnovenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry, ako aj zrušenie doživotnej renty pre Roberta Fica.
„Referendum je legitímnym nástrojom demokracie. 350-tisíc občanov poslalo vláde jasný politický odkaz, ktorý nemôžu ignorovať,“ uviedol predseda strany Jaroslav Naď. Dodal, že za každým podpisom stojí konkrétny človek – „sklamaný, nahnevaný, unavený z klamstiev, chaosu a návratu minulosti, ktorej sme svedkami už dva a pol roka vlády Roberta Fica.“
„Chcem poďakovať všetkým, ktorí odovzdali svoj podpis a chcem poďakovať všetkým, najmä našim členom a sympatizantom, ktorí mesiace v horúčavách a v zime, na horúcom slnku alebo aj po tme zbierali podpisy. Týždenne, opakujem týždenne sme boli na približne 30 miestach v rámci Slovenska a prešli sme doslova stovky miest a tisícky obcí na Slovensku. Ľudia majú plné zuby Roberta Fica, viac ako 70 percent občanov na Slovensku je vysoko nespokojných s vládou Roberta Fica," povedal predseda Demokratov a zdôraznil, že v histórii Slovenska takýto výkon v podmienkach mimoparlamentnej strany a bez finančnej podpory nemá obdobu.
Podpredseda strany Juraj Šeliga pripomenul ústavný význam referenda. „Referendum je dnes jeden z ústavných nástrojov, ako vytvoriť tlak na koniec vlády Roberta Fica. Je to šanca pre občanov prísť a ústavne, predpísaným spôsobom povedať nie vláde a vládnej koalícii. Podľa nášho názoru sú otázky, ktoré sme formulovali do referenda a ktoré sme konzultovali s ústavnými právnikmi, v súlade so slovenskou legislatívou a ústavnými predpismi. Očakávame, že vzhľadom na minulé vyhlásenia Petra Pellegriniho sa nebude obracať na ústavný súd a vypočuje si vôľu občanov a bude maximálne súčinný. Rovnako očakávame, že príslušné orgány nebudú nijakým spôsobom mariť referendum, ako to robil vzor tejto koalície Mečiar.“
Strana Demokrati zbierala podpisy po celom Slovensku – v stovkách miest a obcí. Demokrati zároveň avizujú rokovania s opozičnými partnermi s cieľom podporiť účasť občanov v referende.